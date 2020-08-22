北流主廳館今測試演出9月營運 全國最大升降舞台亮相

北流主廳館今晚進行壓力測試演出。北市工務局指出，經過多年的籌備，北基地主廳館工程在104年1月12日開工後，歷經4年的打拚，108年2月15日竣工，今晚舉行測試性演出後，9月5日正式啟用營運。

北部流行音樂中心工程設計是經由國際競圖，由台北市政府選出美國RUR Architecture P.C.與國內知名宗邁建築師事務所組成團隊，負責規劃、設計及監造，專案管理團隊為喻台生建築師事務所及洪啟德土木大地技師事務所，北基地主廳館工程則由春原營造股份有限公司負責承攬施工。

市府新工處工務科長郭俊昇指出，北部流行音樂中心計畫為行政院「新十大建設」也是台北市政府台北東區門戶計畫一環，為扶植流行音樂產業發展，在北市南港籌建專業流行音樂表演場館、展覽館、產業區及戶外表演空間。而主廳館工程則是國內首座以流行音樂為主的表演場域，約可容納6000人，館內並設置了一座26公尺X9.6公尺的國內最大型電動升降舞台。

新工處南港工務所主任顏俊明表示，主廳館外觀造型獨特採非幾合形式設計，隱喻台灣多山翠鬱的意象，結構以不同曲率、不同斷面之鋼構構件組構而，要求施工精度高。

另外，為減低震動及聲響噪音，主廳館設計上將建築物基本振動頻率及觀眾席律動頻率儘量拉開，避免產生共振效應，另結構上將地下室外牆與外圍擋土連續壁分離隔間以阻隔等方式減緩水平波動能量。