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迎後疫情時代！企業聯手打造聲控急難救助系統
迎接後疫情時代，國內有企業從聲控電梯，攜手簽約成立聲聯網，研發出聲控急難救助系統，避免獨居者在家中發病不及對外求援的憾事再度上演。
在地經營20多年的龍寶集團龍寶與獨步新媒體合併成為寶獨步聲聯網，合作研發成功的聲控急難救助系統預計10月上市，目前已與多家知名電梯業者合作打造聲控電梯，未來也將搶進公司行號、醫療院所與長照機構。
獨步新媒體董事長張貴宏說，防疫期間，因為大家要避免過多接觸，所以公司研發出聲控電梯，也設計出語音急難救助的功能，這些語音控制系統都是離線的，可以不用透過網路就能應用，包括居家的聲控馬桶，更可以廣泛地運用在公司、學校、銀行自動提款機空間等處。
張貴宏指出，住家有這套系統，只要喊一聲「救命」，或是「我需要醫生」，就能透過衛星電話、APP等讓大樓管理員或相關單位得到訊息，很適合讓獨居者及長照機構使用，也可以裝設在ATM的空間，當使用者遇到危險或發狀況，就可發出求救訊號。
寶集團董事長柯在說，龍寶地經營二十幾年，於美國上櫃後經多年努力，即將在今年在美國股市上市，有機緣與獨步新媒體合作研發聲控急難救助聲聯網，對於龍寶集團服務社會的層面更能加深加廣，讓社會大眾感到安心。
柯在認為，聲聯網是未來的趨勢，獨步新媒體自主研發的離線AI語音辨識引擎技術晶片更是該領域的佼佼者，未來雙方結合後，定能躍身國際市場。過去一再看到有很多急難事件就因為未能及時被發現，以致許多不應該犧牲的生命消失了，希望這個合作案不只是對台灣社會，甚至能讓國際上更多的人得到幫助。
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