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58年前他攝影命名辭世 北觀處：感謝讓女王頭揚名世界
新光三越董座吳東興20日辭世，他開創出傲人的百貨事業，但他熱愛攝影出名，國際知名旅遊景點野柳的「女王頭」，其實就是吳東興當年辦攝影展時所命名。交通部觀光局北觀處表示，感謝吳董事長當年的慧眼，拍攝野柳女王頭並舉辦展覽，讓「女王頭」能揚名世界。
北觀處副處長金玉珍說，感謝吳董事長當年的慧眼，拍攝野柳女王頭並舉辦展覽，讓「女王頭」能揚名世界，成為今日台灣最具知名度的國際級景點之一，也是北海岸觀光最閃亮的一顆星。
北觀處去年已依文資法申請野柳地質公園及「女王頭」為自然地景、自然紀念物，未來仍持續與OT經營廠商推動地質保育、地景旅遊及環境教育，永續發展野柳地質公園。
吳東興熱愛攝影出名，為推廣影像藝術，新光三越舉辦國際攝影聯展系列活動，自2007年舉辦至今，已超過十年，吳東興多次展出攝影個展。
據指出，吳東興在參加「2018新光三越國際攝影聯展」開幕，展出他以野柳和東北角海岸線系列作品的個展「樂園」時，就透露，當年「女王頭」是他在1962年，跟已逝攝影師黃則修舉辦攝影展時所取名。
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