找出10%黑數 新北市府要為兒少提供更多保障

新北市政府明年起啟動「全齡派案服務」，以過去9年的「高風險家庭整合型安全網」經驗為基礎，宣誓在既有基礎上再精進，找出10％的漏網之魚，為兒少提供更多保障。

新北市從2011年啟動「高風險家庭整合型安全網」，整合市府10個局處及民間團體建構兒少安全網，主動清查需要協助的風險兒少，9年來共協助12萬9430名，保障89.77%受助家庭免於發生危機。

副市長謝政達說，整合型安全網上各局處發展出許多成功的方案，如幸福保衛站、小爸媽關懷方案、風險計算機等，但依然有未找出的黑數存在，所以將進一步找出這些兒少提供服務。

新北市社會局長張錦麗在研討會中以「10％的挑戰」為題，細數新北市如何利用165萬筆資料進行大數據分析，運用風險指標和熱點地圖、好日子愛心大平台、跨域整合全齡派案提供服務。