汐止金龍湖隱身都會區 湖光山色打卡趣

汐止區金龍湖是大台北都會區第一大湖泊，在早期是農田灌溉用，現在已經成為汐止的後花園，沿著環湖步道散步，可以欣賞到不同角度的湖景，一年四季還有不同的景色，美不勝收，更是打卡的熱門景點。

隱身新北市汐止區都會區的金龍湖，算是一個容易到達的景點，搭公車到明峰街、湖前街，步行就能到，入口也不少，除了土地公廟旁，從另一頭水蓮橋也行，沿著環湖步道，隨湖岸地形變化，可以欣賞不同角度的湖景，湖面波光粼粼，沿途風景怡人，尤其有大湖當背景，怎麼拍都美，來這裡欣賞金龍湖的湖光山色，可以邊走邊打卡。

新北市議員白珮茹指出，金龍湖早期農田灌溉用，現在成了汐止人的後花園，每天都好多人來散步休閒，沿途平順好走，從環湖木棧道起點，已經聽的到蟲鳴鳥叫的聲音，過了第一座木棧道後，就好像進入小森林一樣，僅管艷陽高照，不過，這一段綠樹成蔭再加上微風吹過，走起來真的好舒服。

太陽下的金龍湖有不同的美，平靜的湖水，再加上倒影，也成了拍照美圖，當然，要當個網美，還有一個點絕對不能漏拍，新北最大湖的指標一樣是有青綠湖水當背景，來個三連拍。

白珮茹表示，去年全新的環湖木棧道完成後，為了豐富植栽綠美化，新北市政府在湖畔旁種了一整排、高5.5米的落羽松，搭配當地原有的台灣欒樹，秋天的時候，綠葉轉紅，要打造季節限定的湖畔美景，令人期待。