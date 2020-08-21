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人像偵測精準警示 淡水店家智慧監看好安心
一般店面都會裝設監視器，除可以監看店家辦公狀況之外，為的就是下班後防止小偷入侵，而在地有線電視業者紅樹林數位有線電視推出人形辨識偵測系統的網路監視器，AIHS除了保護店家的安全之外，也能夠更加快速的找到有人進入店家的影像。
過去裝設監視器，雖然有網路即時功能，不過警示太頻繁，現在發現紅樹林數位有線電推出人形辨識偵測系統的網路監視器，真的好方便。
店家程成祐表示，這套系統可以精準偵測人形入侵警示，相當方便，過濾掉許多飛蟲之類的干擾。
對此紅樹林數位有線電視業務呂子達表示，這次為的就是希望讓用戶除了保護店家的安全之外，也能夠更加快速的找到有人進入店家的影像。
有線電視業者表示，這套系統不只是具備網路手機隨時監看功能，還有人像入侵警示重要片段，自動上傳雲端儲存45天，讓消費者可以完整安心的保存重要影像不被破壞，也讓智慧網路監視的發展，更加進步。
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