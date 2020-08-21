平溪石筍尖攀岩挑戰 登頂賞山河環繞美景

平溪區三座有名的尖峰包括峰頭尖、石筍尖與薯榔尖，其中石筍尖外型有如竹筍破土或躺臥的石猴，平地看上去便相當起眼，攀岩挑戰登頂後，雖然僅520公尺，卻能坐看山河360度的環繞美景，還能聽到進入菁桐車站的火車聲，享受山川壯麗之情。

平溪區石筍尖位在菁桐與石底兩里交界，入口處每到假日便有不少登山遊客前往挑戰，全長共約1.3公里，走在蔭涼的步道，因為多雨可見台階上青苔呈現漸層之美，筆直的陡上步道，也能坐在石椅上休息欣賞森林幽徑。

後段開始攀岩，每個崖坡都具有挑戰性，需手眼協調找踏點，一旁的繩索、樹幹、大石都能成為攙扶工具，在互助合作下，來到山頂的環繞美景，不僅看得到平溪國中與菁桐、石底聚落，還有菁桐車站不時的火車聲，登頂的快樂，再辛苦也相當令人振奮。

因為石筍尖頂部範圍不大，遊客登頂人數有所限制，造訪的民眾請盡量結伴而行，並帶著適合攀岩的衣著與用具，才能盡情享受登頂樂趣，步道雖然能串連薯榔尖與峰頭尖，但因為攀岩相當耗體能，請遊客勢必要衡量自身狀態以及天氣狀況再前往，上下山來回相當方便，民眾也能在平溪區搭乘火車，選擇自己適合的步道來走走。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，辛苦度過攀岩挑戰，一定要來品嘗看看在地山產的美味，這季節箭筍、珠蔥、山藥都是平溪特色土產，好菜上桌，新鮮在地，配上平溪區農會獨創的「珠蔥餅乾」，更是最佳伴手禮，登山遊有玩有吃，體會不一樣的平溪小旅行，感受難忘的山川壯麗。