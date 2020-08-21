媲美社大課程 淡水新興里創社區新價值

新北市淡水區新興里長吳錦泉，從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，里長吳錦泉將里內的推務以企業化來運作講求效率，開辦這麼多免費課程提供居民上課，許多民眾都說，新興里就像是一個小型的社區大學。

新北市政府過去從開始推廣長者共餐，以各里為單位，許多里長也都會開辦課程來搭配共餐，讓里內居民長者等等有更豐富的生活，不過在新北市淡水區新興里長吳錦泉，每天從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，讓社區居民每天都可以免費選擇不一樣的課程來充實自己。

新興里長吳錦泉表示，過去曾經在企業當中擔任高階主管的經驗，將里內的業務以企業化精神來運作，什麼事情都講求效率，因此更開辦從早到晚的課程，有瑜珈、體操、卡拉OK、健康、等等相當多元。

居民說，能夠每天都來這裡報到，就像是一個小型的社區大學，而且還是免費上課，在這裡的時間都比在家裡的客廳還要多。

里長吳錦泉說，要安排滿滿的課程，用他自身的企業家精神，來找到許多的老師，開辦課程，經費不足的部份也是要自掏腰包，為的就是給里內的居民有滿滿的課程生活，就是希望讓住戶可以走到戶外來走走，共創新興里社區新價值，也讓住在這裡的里民，每一天上課都相當充實滿足。