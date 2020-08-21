快訊

【今日精摘】葉彥伯親上火線／強颱巴威恐成形

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媲美社大課程 淡水新興里創社區新價值

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區新興里從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，媲美社區大學。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興里從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，媲美社區大學。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興里長吳錦泉，從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，里長吳錦泉將里內的推務以企業化來運作講求效率，開辦這麼多免費課程提供居民上課，許多民眾都說，新興里就像是一個小型的社區大學。

新北市政府過去從開始推廣長者共餐，以各里為單位，許多里長也都會開辦課程來搭配共餐，讓里內居民長者等等有更豐富的生活，不過在新北市淡水區新興里長吳錦泉，每天從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，讓社區居民每天都可以免費選擇不一樣的課程來充實自己。

新興里長吳錦泉表示，過去曾經在企業當中擔任高階主管的經驗，將里內的業務以企業化精神來運作，什麼事情都講求效率，因此更開辦從早到晚的課程，有瑜珈、體操、卡拉OK、健康、等等相當多元。

居民說，能夠每天都來這裡報到，就像是一個小型的社區大學，而且還是免費上課，在這裡的時間都比在家裡的客廳還要多。

里長吳錦泉說，要安排滿滿的課程，用他自身的企業家精神，來找到許多的老師，開辦課程，經費不足的部份也是要自掏腰包，為的就是給里內的居民有滿滿的課程生活，就是希望讓住戶可以走到戶外來走走，共創新興里社區新價值，也讓住在這裡的里民，每一天上課都相當充實滿足。

淡水

延伸閱讀

林鄭月娥宣布：香港9月1日展開社區新冠病毒普篩

淡水又多一處新秘境！盤點淡海輕軌崁頂站必去4大景點，洗版IG海際線公路原來在這裡！

搶首購買氣 建商新店推二字頭裝潢屋

新北淡水、樹林、永和及三重　9月起299個停車格開始收費

相關新聞

北市非防疫旅館檢疫客大清場 王鴻薇要求市府追蹤去向

台市府要求今日非防疫旅館須於下午5點前將居家檢疫者「清場」，台北市議員王鴻薇表示，目前約有300位居家檢疫人士須離開現居...

汐止金龍湖隱身都會區 湖光山色打卡趣

汐止區金龍湖是大台北都會區第一大湖泊，在早期是農田灌溉用，現在已經成為汐止的後花園，沿著環湖步道散步，可以欣賞到不同角度的湖景，一年四季還有不同的景色，美不勝收，更是打卡的熱門景點。

人像偵測精準警示 淡水店家智慧監看好安心

一般店面都會裝設監視器，除可以監看店家辦公狀況之外，為的就是下班後防止小偷入侵，而在地有線電視業者紅樹林數位有線電視推出人形辨識偵測系統的網路監視器，AIHS除了保護店家的安全之外，也能夠更加快速的找到有人進入店家的影像。

平溪石筍尖攀岩挑戰 登頂賞山河環繞美景

平溪區三座有名的尖峰包括峰頭尖、石筍尖與薯榔尖，其中石筍尖外型有如竹筍破土或躺臥的石猴，平地看上去便相當起眼，攀岩挑戰登頂後，雖然僅520公尺，卻能坐看山河360度的環繞美景，還能聽到進入菁桐車站的火車聲，享受山川壯麗之情。

媲美社大課程 淡水新興里創社區新價值

新北市淡水區新興里長吳錦泉，從星期一到星期五，早上九點到晚上九點，安排滿滿的課程，里長吳錦泉將里內的推務以企業化來運作講求效率，開辦這麼多免費課程提供居民上課，許多民眾都說，新興里就像是一個小型的社區大學。

汐止五東山金針花秘境 滿山黃金花海好美

每年八月是金針花盛開的時候，不過，要賞黃金花海不必遠遊，在汐止也能看的到，位在汐平路山區的五東山慈聖宮，現在整個山坡是開滿了金針花真的好美，另外，登高望遠可以看到大海、基隆嶼，私房秘境也吸引許多人上山賞花拍照。

大稻埕七夕480秒煙火秀 明晚八時二十分登場

2020大稻埕情人節明天在延平河濱公園登場，地點在淡水河3號到5號水門間，舞台表演、周邊活動從傍晚17時至晚間10時，煙...

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

著名的永康街高記餐廳，因違規使用遭北市裁罰多次未見改善，將吹熄燈號。業者提及信義路上相鄰的「鼎泰豐」，同様整棟樓經營餐廳...

內湖影視音園區啟動招商　2基地權利金底價19.5億

內湖影視音園區啟動地上權招商，兩塊基地面積共1萬4567平方公尺，權利金底價分別為基地一8億3451萬元、基地二11億2...

停車場施工致車輛違停屢拖吊 市議員葉元之促做好配套

新北市板橋大漢橋下機車停車場本周5天前起施工整修，附近有上千的巨蛋社區及住家，許多機車無處停車被迫違停遭拖吊。新北市議員...

大稻埕情人節煙火秀明晚登場 周邊道路交通管制

「2020大稻埕情人節」明晚將在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場，下午5點起歌手陸續演唱，20點20分將施放480秒煙火秀。...

北流壓力測試票券5分鐘被搶光 明晚現場開放300名候補

台北流行音樂中心北基地將於明日晚間舉行「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試，邀請鹿洐人、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J She...

熱門新聞

為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

大稻埕情人節煙火秀明晚登場 周邊道路交通管制

基隆翠湖垃圾埋掉一半 地主挖除垃圾為開發？議會激辯

花蓮金針花季 直播花海盛況

影／麻豆龍喉出皇帝傳說 與陳水扁和馬英九神祕巧合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。