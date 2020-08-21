汐止五東山金針花秘境 滿山黃金花海好美

每年八月是金針花盛開的時候，不過，要賞黃金花海不必遠遊，在汐止也能看的到，位在汐平路山區的五東山慈聖宮，現在整個山坡是開滿了金針花真的好美，另外，登高望遠可以看到大海、基隆嶼，私房秘境也吸引許多人上山賞花拍照。

從上個月就開始盛開的金針花，從入口處路邊一直到宮廟旁的步道山坡，一片黃澄澄、滿山的金針花毯，如詩如畫的美景好吸睛，也吸引不少人造訪，今(21)日宮廟普度，汐止區長來上香祭拜的同時，也被這片金針花吸引。

汐止區長陳健民說，五東山慈聖宮從十幾年前開始種金針花，現在不用大老遠跑到花蓮六十石山或是赤科山去看，在汐止就有金針花可以看，每年七、八月份金針花盛開，是我們汐止另一個亮點，也歡迎大家最近有空可以來廟這邊走一走邊賞花。

五東山慈聖宮主委李清強指出，金針花從每年七月開始都開的很漂亮，沿著長長的階梯走上去，花海景像美不勝收，尤其假日吸引好多民眾慕名而來，專程上山來賞花。

民眾說之前看網路上有人po，沒來過想說來拍拍看，而現在是花季，果然上來看花真的開的很美。

採訪這一天天氣不錯，登高望遠的景象好開闊，大海、基隆嶼，還有山巒層疊景色，在這裡都可以看的到，現在金針花開進入尾聲，廟方也歡迎大家抓緊時間來賞花。