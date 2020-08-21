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大稻埕七夕480秒煙火秀 明晚八時二十分登場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2020大稻埕情人節明天在延平河濱公園登場。圖為北市觀傳局日前釋出的2020大稻埕煙火秀模擬影片。 報系資料照／記者趙宥寧攝影
2020大稻埕情人節明天在延平河濱公園登場。圖為北市觀傳局日前釋出的2020大稻埕煙火秀模擬影片。 報系資料照／記者趙宥寧攝影

2020大稻埕情人節明天在延平河濱公園登場，地點在淡水河3號到5號水門間，舞台表演、周邊活動從傍晚17時至晚間10時，煙火施放20時20分至20時28分，長達480秒。

觀傳局指出，活動包括情歌接力演唱，邀請三大情歌天后萬芳、艾怡良、吳汶芳，以及年輕人喜愛的小男孩樂團、原子邦妮、楊程鈞、田亞霍、甜約翰樂團等歌手接力演出。

台北市警察局交通警察大隊表示，明日情人節活動會場周邊將實施二階段交通管制，管制從晚間6時到11時，提醒駕駛人提早改道。

交大指出，大稻埕情人節活動第一階段交管為下午6點至晚間11點，平面道路管制路段包括涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域 。

另外，民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口管制車輛往西；延平北路與民權西路口、環河北路與民族西路口管制車輛往南。

環河快速（高架）道路，自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

交大表示，第二階段交管則從晚間8時30分至11時，原第1階段管制區域仍維持，因應活動結束後的人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

另管制期間建議士林及北投區來往市區請改道承德路、中山北(南)路、新生高架道路或建國高架道路行駛，並遵守各路口執勤員警指揮減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢。

台北市警察局交通警察大隊明在大稻埕情人節活動會場周邊將實施二階段交通管制。圖／交大提供
台北市警察局交通警察大隊明在大稻埕情人節活動會場周邊將實施二階段交通管制。圖／交大提供

情人節 警察 交大 大稻埕

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