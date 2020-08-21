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大稻埕七夕480秒煙火秀 明晚八時二十分登場
2020大稻埕情人節明天在延平河濱公園登場，地點在淡水河3號到5號水門間，舞台表演、周邊活動從傍晚17時至晚間10時，煙火施放20時20分至20時28分，長達480秒。
觀傳局指出，活動包括情歌接力演唱，邀請三大情歌天后萬芳、艾怡良、吳汶芳，以及年輕人喜愛的小男孩樂團、原子邦妮、楊程鈞、田亞霍、甜約翰樂團等歌手接力演出。
台北市警察局交通警察大隊表示，明日情人節活動會場周邊將實施二階段交通管制，管制從晚間6時到11時，提醒駕駛人提早改道。
交大指出，大稻埕情人節活動第一階段交管為下午6點至晚間11點，平面道路管制路段包括涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域 。
另外，民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路及塔城街口及鄭州路與塔城街口管制車輛往西；延平北路與民權西路口、環河北路與民族西路口管制車輛往南。
環河快速（高架）道路，自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。匝道入口管制：和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。
交大表示，第二階段交管則從晚間8時30分至11時，原第1階段管制區域仍維持，因應活動結束後的人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。
另管制期間建議士林及北投區來往市區請改道承德路、中山北(南)路、新生高架道路或建國高架道路行駛，並遵守各路口執勤員警指揮減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢。
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