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為何罰「高記」不罰「鼎泰豐」？北市建管處說話了

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
著名的永康街高記餐廳，因違規使用遭北市裁罰。報系資料照
著名的永康街高記餐廳，因違規使用遭北市裁罰。報系資料照

著名的永康街高記餐廳，因違規使用遭北市裁罰多次未見改善，將吹熄燈號。業者提及信義路上相鄰的「鼎泰豐」，同様整棟樓經營餐廳，卻未見裁罰，建管處今表示，位於信義路上的鼎泰豐信義店位於商業區，且已完成改善，合法使用。

建管處表示，永康街「高記」餐廳，前於107年經市府公安聯合檢查，發現該餐廳整棟建築物原核准用途一樓為「店舖」，二丶三樓為「集合住宅」，其營業面積合計656.11㎡，必須申請變更使用執照，方為適法。

建管處說，由於該餐廳申請變更使用執照，必須檢討增設停車位，含汽車位、機車位，且須設置無障礙設施，含昇降設備、無障礙廁所等及消防安全設備。由於合法化成本甚高，業者雖經建管處歷經7次連續處罰，累計78萬元，迄今仍未改善。目前建管處已通知業者，限期8月底辦理變更或停止違規使用，否則將祭出建築法重罰30萬元並執行斷水斷電處分。

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