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讓泌乳更順利 圓圓狂嗑發奶聖品

中央社 / 台北21日電

台北市立動物園今天表示，為幫大貓熊「圓圓」泌乳順利，保育員送上豌豆分離蛋白與亞麻仁油，「圓圓」初嚐就吃得津津有味，令保育員莞爾也許是哺乳過程太消耗能量。

動物園表示，大貓熊媽媽的乳汁在泌乳第14天，水份高達85%，蛋白質與脂肪分別占5%及7%。

為幫助「圓圓」泌乳更順利，好跟上「圓仔妹」成長的速度，大貓熊照護團隊與「野生動物健康照護與醫療小組」成員中的台灣大學動物科學技術學系專家討論後，保育員送上豌豆分離蛋白與亞麻仁油給「圓圓」。

動物園表示，一開始擔心「圓圓」無法接受，沒想到「圓圓」吃得津津有味，不禁令保育員莞爾，也許哺乳過程實在太消耗能量了，才讓「圓圓」對發乳聖品來者不拒。

動物園指出，豌豆分離蛋白具有高蛋白質的優點，卻又不會像一般大豆飼料可能產生脹氣與過敏；再搭配補充富含不飽和脂肪酸的亞麻仁油，雙管齊下，協助發奶還能促進動物皮毛健康。

動物園另表示，動物園裡還隱藏著身手敏捷的「棒球選手」，也就是台灣獼猴。保育員在吃飯時間利用拋投食物的方式訓練，讓每隻獼猴都有固定的吃飯位置，保育員可藉餵食的時候，觀察每隻個體的健康狀況。

動物園的這支「棒球隊」只要看見最喜歡的香蕉、吐司被拋投過來，牠們便會二話不說地跑到最佳守備位置接住美食；如果是番茄、芭樂、蘋果，獼猴有時就會裝作沒看到、故意「落漆」。

動物園 台灣獼猴 貓熊

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