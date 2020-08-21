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內湖影視音園區啟動招商　2基地權利金底價19.5億

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
內湖影視音園區終於啟動地上權招商，此區空地為基地一。圖／台北市文化局提供
內湖影視音園區終於啟動地上權招商，此區空地為基地一。圖／台北市文化局提供

內湖影視音園區啟動地上權招商，兩塊基地面積共1萬4567平方公尺，權利金底價分別為基地一8億3451萬元、基地二11億2043萬元，將以投標權利金總價最高者得標，地上權存續50年，推估總開發成本要價57.7億元，可創造至少3000個工作機會，將於8月26日舉行招商說明會，10月26日截止收件，若能順利招商、興建，北市文化局預估，最快2024年落成營運。

內湖影視音園區位於行善路及石潭路附近，基地在內湖五期重畫區內，周邊有多家電視媒體、影視後製、數位影音產業聚集，北捷中環狀線東環段，以及近來剛通過環評的捷運民生汐止線皆行經此區，頗具發展潛能。

北市2014年底依「促參法」辦理BOT經審查，但未選出最優申請人，全案延宕多時，直至2016年改為設定地上權，隔年柯文哲又在總質詢表達不願再做影視音產業園區，但也未撤案，今年初重啟評估，北市議會也提出3但書，包含權利金底價不得低於14億、回饋地方就業機會、排除大陸地區投資人，全案正式拍板定案。

北市文化局表示，標案共分為2基地，基地一共有4筆土地，面積6407.79平方公尺（約1938坪），基地二共有2筆土地，面積8160.01平方公尺（約2468坪），建蔽率60%、容積率360%，都市計畫土地使用分區為影視音產業區，可設立電視台、廣播公司、電影院、流行音樂等相關產業，得標人完成簽約並設定地上權後，即可進行開發。

針對契約限制，文化局表示，得標人須承諾影視音相關類別使用容積樓地板面積達50%以上，為扶植影視音新創產業，建物室內容積樓地板面積合計基地一至少600坪、基地二800坪，要讓剛設立5年內的影視音相關行業進駐使用，且每月每坪租金不超過900元，出租率須達9成以上。

今年初在北市議會審查時，多位議員要求文化局提出回饋地方機制，也要排除中資條件。文化局表示，得標人須承諾得標後設立專案公司員工，應優先雇用至少2%設籍內湖區居民，投標人也要提出資本額證明，也要是本國公司，並以股份有限公司為限，若是外國公司，或大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，均不得投標。

文化局表示，內湖影視音產業園區設定地上權案將於8月26日上午10時30分於台北創新實驗室會議室舉行招商說明會，即日起也開放投標，截止投標日為10月26日。

內湖影視音園區終於啟動地上權招商，此區空地為基地二。圖／台北市文化局提供
內湖影視音園區終於啟動地上權招商，此區空地為基地二。圖／台北市文化局提供

文化局 地上權 北市

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