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停車場施工致車輛違停屢拖吊 市議員葉元之促做好配套

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市板橋大漢橋下機車停車場施工整修，大量機車無處停放，違停遭拖吊。圖／葉元之服務處提供
新北市板橋大漢橋下機車停車場施工整修，大量機車無處停放，違停遭拖吊。圖／葉元之服務處提供

新北市板橋大漢橋下機車停車場本周5天前起施工整修，附近有上千的巨蛋社區及住家，許多機車無處停車被迫違停遭拖吊。新北市議員葉元之接獲陳請今天邀請交通局、市警局會勘，交通局承諾會請廠商加快在本月底前完工。葉元之則要求設置指示牌，告訴市民該去哪裡停車才不會被拖吊。

巨蛋社區住戶、訪客眾多，原本大漢橋下停車場可停上百輛機車，平日就天天爆滿，但施工期間完全不能停車，許多人因此違停，有一整排機車慘遭拖吊的情況。民眾抱怨他們也不想違停，但至少要告訴他們哪裡才能合法停車不被拖吊。宏翠里長黃一晉、滿翠里長林重光則建議開放大漢橋下板橋警分局管理的空地，供民眾暫時停車。

交通局表示，目前屬於陣痛期，大漢橋下機車停車場工期1個月，但葉元之反映後，決定趕在本月底完工，屆時可停超過400輛以上機車，效益更大。環河西路南側人行道有200到300個機車格，距離稍晚但使用率極低，民生路、溪頭街也都有數百個停車格，建議施工期間可用來停車。

板橋警分局則表示，里長建議開放停車的空間，目前用來放置鐵拒馬，擔心民眾停車不慎會遭誤傷，但可研議空出較安全的區域，暫時解決民眾局部停車需求。

新北市議員葉元之（左起）和滿翠里長林重光、宏翠里長黃一晉等人會勘板橋大漢橋下機車停車場施工情況。圖／葉元之服務處提供
新北市議員葉元之（左起）和滿翠里長林重光、宏翠里長黃一晉等人會勘板橋大漢橋下機車停車場施工情況。圖／葉元之服務處提供
新北市板橋大漢橋下機車停車場施工整修，大量機車無處停放，違停遭拖吊。圖／葉元之服務處提供
新北市板橋大漢橋下機車停車場施工整修，大量機車無處停放，違停遭拖吊。圖／葉元之服務處提供

葉元之 違停

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