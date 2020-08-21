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大稻埕情人節煙火秀明晚登場 周邊道路交通管制

聯合報 / 記者蕭雅娟/台北即時報導
「2020大稻埕情人節」交通管制示意圖。記者蕭雅娟 / 翻攝
「2020大稻埕情人節」交通管制示意圖。記者蕭雅娟 / 翻攝

「2020大稻埕情人節」明晚將在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場，下午5點起歌手陸續演唱，20點20分將施放480秒煙火秀。台北市警察局對此，實施周邊道路交通管制措施。

大同警分局呼籲，因周邊停車空間有限，參與活動的民眾，可多加利用大眾運輸系統，避免停車不便或車流延滯降低遊興。另，管制期間建議士林、北投區來往市區改道承德路、中山北（南）路、新生高架或建國高架道路行駛，並遵守各路口執勤員警指揮減速慢行或提早改道，以確保行車安全與順暢。

大稻埕情人節周邊周邊道路交通管制如下：

(一)第1階段管制：8月22日18時至23時(視狀況提前或延後)

平面道路：涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－忠孝西路－環河北路所圍區域，管制車輛進入（當地居民除外）。

民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路與塔城街口及鄭州路與塔城街口管制往西；延平北路與民權西路口彈性管制車輛往南行駛。

環河快速（高架）道路：北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段(光復橋下）往北車道管制【和平西路匝道（華江橋下）、華江橋往北進入環河高架道路匝道、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道配合管制】。

市民高架道路：東往西下環河北路匝道口封閉。

忠孝橋：進入環河快速(高架)道路，往北匝道配合封閉，禁止車輛進入；往南匝道及往市民大道不管制。

(二)第2階段管制：8月22日20時30分至23時00分(視狀況提前或延後)

原第1階段管制區域仍維持管制。

民生西路與承德路口管制車輛往西行駛，配合因應活動結束後之人潮疏散。

警方指出，為避免忠孝橋、臺北橋上觀賞民眾有推擠、溢出至車道、落水及遭煙火落塵擊中導致燒傷等情，8月22日19時30分起(視狀況提前)，管制行人上橋，並勸離橋面民眾，以避免意外發生。

因應大稻埕情人節參與民眾眾多，將擴大疏導範圍。警方規劃，以環河南(北)路－民族西路－中山南(北)路－愛國西路－桂林路所圍區域為擴大疏導範圍，派員加強疏導車流運行，維護交通順暢。

四、停車管制事項：

(一)8月21日12時至8月22日24時：3、5 號水門間堤外停車場淨空。

(二)8月22日12時至23時：

民生西路(延平北路至重慶北路段)、長安西路(延平北路至重慶北路)南側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

民生西路(環河北路至重慶北路段)、延平北路(民權西路至忠孝西路段) 取消假日黃線停車。

重慶北路(民權西路至忠孝西路)西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

(三)8月22日18時至23時：洛陽停車場進入環河快速道路匝道封閉，管制人、車進入。

臺北市行經管制區域替代動線示意圖。記者蕭雅娟 / 翻攝
臺北市行經管制區域替代動線示意圖。記者蕭雅娟 / 翻攝

大稻埕 停車場 情人節

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