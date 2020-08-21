北流壓力測試票券5分鐘被搶光 明晚現場開放300名候補

台北流行音樂中心北基地將於明日晚間舉行「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試，邀請鹿洐人、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J Sheon、頑童MJ116帶來精彩演出，5000張免費票券5分鐘被索光，台北市文化局表示，明晚將開放300位候補保證名額，持票者若未於6點30分前入場，實體票券將失效，現場也會清場讓民眾補位。

文化局表示，活動採免費索票實名制，明天下午5點開放觀眾進場，入場觀眾需配合出示票券及身分證件(『有效且附有照片之個人證件正本』如：身分證/健保卡/駕照擇一)檢核、完成體溫量測、手部酒精消毒及配戴口罩後才能進場。

文化局說，考量演出活動反應熱烈，票券在5分鐘內即索取一空，因此規畫補位制度，現場將開放300位候補保證入場名額，範圍包含搖滾區，若索票民眾未於晚間6點30分前入場，實體票券將失效，現場將清出未入場的座位，讓現場排隊民眾補位，同時將由台北周末音樂不斷電優勝樂團-鹿洐人在舞台上為活動暖身，正式演出將於晚間7點正式開唱，由鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J Sheon、頑童MJ16輪番上陣。