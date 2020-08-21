快訊

離奇巧合！一張圖看今年7颱風全繞過台灣 鄭明典曝原因

女王頭是他命名的！你不知道的新光三越老董吳東興

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北流壓力測試票券5分鐘被搶光 明晚現場開放300名候補

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北流行音樂中心將於明日晚間舉行「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試。記者趙宥寧／攝影
台北流行音樂中心將於明日晚間舉行「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試。記者趙宥寧／攝影

台北流行音樂中心北基地將於明日晚間舉行「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試，邀請鹿洐人、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J Sheon、頑童MJ116帶來精彩演出，5000張免費票券5分鐘被索光，台北市文化局表示，明晚將開放300位候補保證名額，持票者若未於6點30分前入場，實體票券將失效，現場也會清場讓民眾補位。

文化局表示，活動採免費索票實名制，明天下午5點開放觀眾進場，入場觀眾需配合出示票券及身分證件(『有效且附有照片之個人證件正本』如：身分證/健保卡/駕照擇一)檢核、完成體溫量測、手部酒精消毒及配戴口罩後才能進場。

文化局說，考量演出活動反應熱烈，票券在5分鐘內即索取一空，因此規畫補位制度，現場將開放300位候補保證入場名額，範圍包含搖滾區，若索票民眾未於晚間6點30分前入場，實體票券將失效，現場將清出未入場的座位，讓現場排隊民眾補位，同時將由台北周末音樂不斷電優勝樂團-鹿洐人在舞台上為活動暖身，正式演出將於晚間7點正式開唱，由鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J Sheon、頑童MJ16輪番上陣。

文化局 身分證 健保卡

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

瘦子認了頑童為賺錢有所妥協 新專輯原本「不想露臉」

鼓鼓首戰阿翰「那兒鼓鼓的」 被Ariel、Shine虧：裝乖

北流9月5日開幕卡司搶先曝光！雙女伶輪番開唱

相關新聞

北市動物園竟藏動物棒球隊？台灣獼猴最愛「你丟我接」

台北市立動物園裡的台灣獼猴，每到用餐時間就會跟保育員「你丟我接」，食物在空中拋接移位，身手敏捷的台灣獼猴都能百發百中。園...

保育員在「圓圓」食物動手腳 靠這2招穩定發奶

大貓熊「圓仔妹」出生至今都是「母乳寶寶」，台北市立動物園為讓媽媽「圓圓」有充足奶水，照護團隊與專家討論後，決定替「圓圓」...

大稻埕情人節煙火秀明晚登場 周邊道路交通管制

「2020大稻埕情人節」明晚將在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場，下午5點起歌手陸續演唱，20點20分將施放480秒煙火秀。...

北流壓力測試票券5分鐘被搶光 明晚現場開放300名候補

台北流行音樂中心北基地將於明日晚間舉行「北流來襲 PUNCH不斷電」壓力測試，邀請鹿洐人、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、J She...

內湖影視音園區啟動招商　2基地權利金底價19.5億

內湖影視音園區啟動地上權招商，兩塊基地面積共1萬4567平方公尺，權利金底價分別為基地一8億3451萬元、基地二11億2...

停車場施工致車輛違停屢拖吊 市議員葉元之促做好配套

新北市板橋大漢橋下機車停車場本周5天前起施工整修，附近有上千的巨蛋社區及住家，許多機車無處停車被迫違停遭拖吊。新北市議員...

鍾欣凌攜手民權社區長輩舞動青春 大讚生活多采多姿

新北市永和民權社區發展協會多年舉辦各種創意活動，如千歲爺奶世界盃足球賽、泛舟溯溪、先角百老匯、千歲爺奶婚紗秀等，為無數長...

教學生活化 新北市2030校校有雙語課

新北市今天舉行全市國小、國中及高中校長會議，新北市長侯友宜出席宣示啟動2030新北雙語城，屆時每校每周都有雙語課。教育局...

北市公布收檢疫者的旅館名單 柯文哲：有懲處辦法

北市今天下午將公布非防疫旅館收檢疫者的旅館名單。台北市長柯文哲上午參加警察局親子日活動時受訪指出，若今天傍晚，非防疫旅館...

七夕來漁人碼頭欣賞璀璨煙火秀 交通資訊這裡看

下周就是七夕情人節，新北市漁管處明日（22日）在淡水漁人碼頭舉辦「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」，為避免造成交通壅...

金山小編猝死案成立外聘審查小組 侯友宜：公開透明

金山區公所新媒體小編日前猝死遭疑過勞，引發討論，監委也介入調查。新北市政府昨遴選醫學專家與外部學者共11人，組成審查小組...

新北淡水、樹林、永和及三重4區再納管299個停車格

新北市交通局今天宣布，樹林區中華路、永和區保平路和淡水區義山路等巷弄內的路邊停車格即將收費，9月1日起共有299格納入收...

熱門新聞

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

基隆翠湖垃圾埋掉一半 地主挖除垃圾為開發？議會激辯

柯文哲參加花蓮豐年祭 拒答民眾黨進軍花東提問

影／麻豆龍喉出皇帝傳說 與陳水扁和馬英九神祕巧合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。