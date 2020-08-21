桃園砸7億拆除重建東門市場 僅20多攤回鍋進駐

桃園市政府斥資7.7億元拆除舊東門市場重建，歷經2年多施工，將於8月完工，不過，原有東門市場有上百攤，多達88攤決定領退場補助，僅剩20多攤要回鍋進駐，整棟市場大樓僅1樓部分空間留作攤區，其餘1到5樓空間要作賣場、活動中心、社區關懷據點暨巷弄長照站與市場科辦公室等，多名民代今天在議會經發局工作報告質詢，感嘆新市場「七拼八湊」，憂若整合不力恐淪為蚊子館。

市府經發局長郭裕信答詢，東門市場重建時，原本規畫讓東門市場、永和市場攤商進駐，但永和市場攤商意願不高，已啟動另建永和中繼市場，預計明年第一季完工，至於東門市場攤商則有設計退場機制，有88攤申請退場，已核定75攤共補助6千萬元，並協助剩餘攤商成立東門公有零售市場自治會。

東門市場新建大樓預計8月竣工，市場部分空間將委外營運，預計9月上網公告，郭裕信說，為增加市場大樓亮點，已有跟潛在投資人溝通，主要希望選擇大型連鎖賣場進駐，也可連同找進協力廠商營運，提升整體招商能力。

市議員陳美梅、黃婉如、林政賢、蘇家明等桃園區議員今天接力質詢關心東門市場、永和市場攤商安置與市場建設進度。由於東門市場大樓完工在即，黃婉如直言這棟大樓七拼八湊「很可憐」，有飲食攤、活動中心還有辦公廳舍，如何要讓各單位人員使用相安無事，還要兼顧衛生、安全與停車需求等，經發局務必要動動腦筋。

林政賢、蘇家明也認為，東門市場花費7.7億元經費，但攤商幾乎退光了，究竟未來要如何招商？很擔心市府花大錢重建東門市場，沒有妥善規畫未來恐淪為蚊子大樓，浪費大筆公帑卻達不到效果，希望市府經發局務必做出亮點，而非蚊子館。

至於永和市場位於桃園大廟後方，未來將作為綠線捷運G08站，並規畫為聯合開發大樓，市府已在三民路及三元街口打造永和中繼市場，讓現有攤商進駐，林政賢認為，永和中繼市場只有一層樓建物，白天做完生意之後，就沒有其他運用，是否有夜市搬遷進駐可能，活絡夜間商機。