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台南首季住宅價格指數六都最高 議長：看不到天花板

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良指出，台南房價看不到天花板，收入有限的青年及年輕小家庭難以在台南買房定居，令人質疑。。圖／台南市議會提供
台南市議長郭信良指出，台南房價看不到天花板，收入有限的青年及年輕小家庭難以在台南買房定居，令人質疑。。圖／台南市議會提供

根據內政部資料，台南市今年第1季住宅價格指數108.95，為六都最高，不過台南市財稅局表示，雖然房價上漲，台南房價所得比仍是六都最低，近5年首購族成長比例更是六都最高，為宜居城市。對此，台南市議長郭信良指出，台南房價看不到天花板，在這種情形下，收入有限的青年及年輕小家庭要如何在台南買房定居，令人質疑。

以2016年為基期，全台今年首季住宅價格指數為104.69，六都僅台北市的100.61呈現下跌，其餘五都皆上漲，其中台南市108.95為六都最高。

財稅局指出，今年第1季台南房價所得比為7.28，低於全國平均的8.62，為六都最低，顯示房價雖上漲，但所得增加，房價負擔能力在可合理負擔範圍。依財政部資料顯示，台南市近5年首購族增加7萬2207戶，成長12.1%，為六都最高。

郭信良說，台南房價上漲是不爭事實，市府不應以房價所得比來轉移焦點，且對於經濟能力較低的青年族群，市府應多用心推出實質政策，讓青年得以在台南安居，希望市府可去分析不同年齡層的民眾在各區對房價的承受度。

郭信良表示，雖然市府興建社會住宅的目標為2千戶，但首案明年才要動工，預計112年才能完工，對現在的租屋族沒幫助，盼市府積極面對問題，拿出實質政策，解決青年住的困難。

青年 郭信良

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