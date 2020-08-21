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鍾欣凌攜手民權社區長輩舞動青春　大讚生活多采多姿

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
鍾欣凌（中排右一）與永和民權社區發展協會的長輩們一起互動。圖／新北市民政局提供
鍾欣凌（中排右一）與永和民權社區發展協會的長輩們一起互動。圖／新北市民政局提供

新北市永和民權社區發展協會多年舉辦各種創意活動，如千歲爺奶世界盃足球賽、泛舟溯溪、先角百老匯、千歲爺奶婚紗秀等，為無數長輩們一圓青春春夢，理事長邱秀蘭說，長輩們日常生活變得多采多姿，也活得更有自信，協會也榮獲衛福部金點獎的肯定。

為了利用趣味活動引起老人家運動的興趣，民權社區發展協會還設計了「世界盃足球賽」等活動，爺爺、奶奶們穿著拖鞋，將鞋子透過踢腿甩向目標，有趣動作不僅大家笑得樂開懷，還達到運動效果，連永和民權、民族、民治、智光里長們，也帶著里民來和鍾欣凌與長輩們一較高下。

「老人家不管年紀多大，都可以在社區裡發揮他的價值。」邱秀蘭笑說，就連一百多歲的長輩也經常來社區服務，只是他服務的是桌遊，充當三缺一時補上最重要的那一個角色。未來會繼續扮演好爺奶們最溫暖的家，不斷搭舞台聚焦在長輩們身上，讓這群最閃亮的鑽石們，不論走到哪兒都閃耀動人。

近期收視屢創新高的公視戲劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，飾演劇中63歲「珍賀齋」餅店老闆娘蘇林彩香的鍾欣凌說，她受邀來跟著長輩們一起互動表演，接著和社區百獅隊舞出青春活力，幾個小節下來已是氣喘吁吁，不禁讚嘆長輩們的好體力。

此外，針對行動不便的長者，邱秀蘭還發明了幾種坐在椅子上就能打球、運動的比賽，加上一旁超嗨的加油聲，讓鍾欣凌也賣力唱喝，並對民權社區發展協會的創意感到不可思議，直說很少看到這麼有活力的社區，真心期盼自己的晚年生活也能過得這麼精彩。

民政局長柯慶忠表示，新北市老年人口已達60萬，佔全市人口的15%，關懷銀髮除從家庭做起，許多社區據點也扮演關鍵角色，提供長輩們展現自我的舞台及精神支柱，讓老人家再展歡顏。

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