拍賣大漢溪放牧水牛引發爭議 市府暫停標售

新北市高灘處今天原要拍賣河邊放牧的水牛，有人擔心「不人道」而引發爭議，市府暫時下架公告，將加強保全巡邏密度，避免牛隻傷人，也要飼主儘速繳交罰款，並在更安全處畜養。

約70歲的李姓飼主在大漢溪的土城、樹林河濱地區放牧約30頭水牛，因未經申請繳交保證金與使用費，在公有水利地放牧行為涉觸犯水利法，今年3月遭市府水利局高灘地工程管理處罰款新台幣10萬元。

因飼主未繳罰款，且無力迅速管理牛隻，高灘處和飼主協調後，原排定今天拍賣標售，每頭水牛價格新台幣1萬5000元起跳。

高灘處原規劃拍賣得標者得自行將牛隻抓回去，請合格的獸醫師麻醉，捕捉的時候，市府會請動物保護處人員在旁邊協助提供諮詢。

但消息引發民眾反彈，質疑拍賣方式太「不人道」，擔心被宰殺成為肉牛，甚至網友為30多頭水牛請命，盼望保留生存空間與生存權益。

高灘處巡防管理隊長李俊儒今天接受中央社記者訪問表示，因捕牛方式引發爭議，且民眾有正反兩面聲音，故暫時下架拍賣公告，與動保處研擬修改更完善。

李俊儒說，高灘地河濱公園的巡防哨保全人員將加強巡邏頻率，若遇到牛隻上岸或接近河濱步道、自行車道，會吹哨示警民眾、驅趕牛隻。

李俊儒說，這些牛隻不是野牛，是有民眾放牧的私產。罰款不是目的，會繼續催繳罰款或移送強制執行。基於民眾安全及尊重牛隻的生命，盼飼主儘速處理遷移水牛圈養。

民眾在大漢溪旁的河川地放養水牛，已經是20年來的現象，有人認為畫面悠閒浪漫，有人認為影響安全與環境衛生。

只要有人反映，市府就會處理。2003年在台北縣府時代，還曾以「吹箭麻醉法」，獵捕野放的水牛，展開罕見的人牛大戰。不同時期的牛隻數量，代代相傳與捕捉，會有增長與消化。

李俊儒說，水牛體型壯碩，在河濱地區放養擔心傷人，且颱風暴雨時水門關閉，水牛逃生無門有生命危險，將再和飼主研議更好的安置方式。