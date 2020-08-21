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北市府外帶一次性餐具收費 萬芳醫院率先實施

中央社 / 台北21日電

北市環保局今天表示，自109年起，市府66處可外帶消費場館將陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」，餐盒2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元，萬芳醫院今天率先啟動。

台北市環保局指出，為持續減少一次性餐具使用量，漸進式改變民眾消費習慣，北市府66處可外帶消費之委外場館將陸續執行「外帶一次性餐具計價收費」，餐盒新台幣2元、碗1元、筷子1元、湯匙1元。

環保局表示，萬芳醫院因換新約率先實施外帶餐具收費，年底前還有「林語堂故居」、「台北小巨蛋站-3號販賣店」及「草山行館」納入實施。

環保局指出，明年7月5日將在北市府66處各機關委外場館全面實施，消費者如需外帶餐點且未自備餐具時，需付費取得一次性餐具，透過「使用者付費」機制，改變大眾消費模式，減少一次性餐具的使用量，預估每年可減少500萬個一次性餐具。

餐具 北市 萬芳醫院

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