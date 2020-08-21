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教學生活化 新北市2030校校有雙語課

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市今天舉行全市國小、國中及高中校長會議，新北市長侯友宜出席宣示啟動2030新北雙語城。記者魏翊庭／攝影
新北市今天舉行全市國小、國中及高中校長會議，新北市長侯友宜出席宣示啟動2030新北雙語城。記者魏翊庭／攝影

新北市今天舉行全市國小、國中及高中校長會議，新北市長侯友宜出席宣示啟動2030新北雙語城，屆時每校每周都有雙語課。教育局表示，新北推動英語教學「生活化」，109學年先辦每校每周一日英語日，並且引進10位外師到偏鄉，進行特色化課程外師與中師合作的雙語教育。

侯友宜表示，新北市推英語生活化，在學科中與語言融入在一起，讓學生能夠敢用、能用、也愛用。他表示，109學年度新北市聘用外師將達100位，接下來將以「2030新北雙語城」為願景，透過「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」5大策略全面深耕雙語教育。

教育局表示，目前新北市有90位外師，109學年度將再引進10位外師，開放給偏鄉提案申請，屆時將結合在地特色課程，讓中師及外師合作進行雙語教學。此外，109學年也將推每校每周一日英語日，打造生活情境，「不讓學生覺得講英文是異類」，例如融入在打招呼、英語廣播等。

教育局表示，2030雙語城目標是全市每所學校都有雙語課程，不過目前無硬性規定一周要幾堂課。教育局指出，其中將加強開設中師雙語學分班，讓老師在學科課程中就能融入英文。也透過更多教學科技化，例如以往是打造情境英語教學環境，現在可用軟體、用VR進行情境教學。

小教科長林奕成表示，以目前新北市國小為例，有約3至4成學校有雙語課程。未來不論是何種計畫，都會滾動式探討各校哪些較有成效。萬里國小校長莊朝欽表示，其實校內不乏英語課，透過更生活化教學，可讓學生更願意說。

新北市今天舉行全市國小、國中及高中校長會議，新北市長侯友宜出席宣示啟動2030新北雙語城。記者魏翊庭／攝影
新北市今天舉行全市國小、國中及高中校長會議，新北市長侯友宜出席宣示啟動2030新北雙語城。記者魏翊庭／攝影

教育局 侯友宜

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