北市公布收檢疫者的旅館名單 柯文哲：有懲處辦法

北市今天下午將公布非防疫旅館收檢疫者的旅館名單。台北市長柯文哲上午參加警察局親子日活動時受訪指出，若今天傍晚，非防疫旅館業者不能清楚交代要怎麼處理，他就公布旅館名字。媒體追問，能不能懲處？柯文哲說，有啦，還是有懲處辦法。

另外，媒體問柯，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令調查彰化衛生局，媒體問柯，是不是「超前部署」會變「超前懲處」，之前中央地方對防疫旅館見解不同， 對此，柯文哲說，其實他們也不會去「逆時中」他們是專業人士，入境要集中管理，這個如果你去問張上淳(中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人)，一定贊成他的意見，專業問題專業解決。

柯文哲說，他覺得還是那句話，台灣不是百分百安全，所以大家保留一些力氣做正事，不要在那邊口水戰。至於為何今天傍晚才公布旅館名單，多給業者一天時間？柯文哲說，今天所有非防疫旅館，有收治境外旅客，一定要交代清楚

，他不會只為了一天，把檢疫旅客趕出去，他不會幹這種事，但到今天傍晚，業者不能清楚交代要怎麼處理，他就公布旅館名字。

對於懲處方式，柯文哲說，對他來講，解決問題才是最重要的，懲罰人不是目的，解決問題才是目的。