七夕來漁人碼頭欣賞璀璨煙火秀 交通資訊這裡看
下周就是七夕情人節，新北市漁管處明日（22日）在淡水漁人碼頭舉辦「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」，為避免造成交通壅塞，漁管處提醒，民眾可多利用捷運、公車等大眾運輸工具，才不會影響出遊興致。
漁管處表示，活動從晚上7點開始，先由「Nite Birds」樂團帶來異國風情演出，接著就是加長版5分20秒煙火秀，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，震撼加倍，看完煙火還可去欣賞情人橋光雕秀，總共932盞科技智慧LED變幻燈光搭配千瓦連續功率音響系統，讓人嗨翻一整晚。
漁管處提醒，為避免塞車影響出遊興緻，民眾選擇搭乘全國第一條幾米公共藝術的淡海輕軌到濱海沙崙站轉乘藍海1線公車，或是由淡水捷運站轉乘紅26、857及836號公車，還可由淡水老街渡船頭搭乘交通船。自行開車的民眾，除可停放在漁人碼頭停車場外，還可利用碼頭外中正路二段油車口停車場與淡海路舊沙崙海水浴場前廣場。
另外，所有至港區公車從下午4點開始僅停靠「淡水魚市站」，同時間亦陸續針對港區內外交通進行管制，請民眾配合交管人員指引，活動結束為疏導人潮及維持車流量順暢，建議駕車民眾可多使用替代道路，開往淡金路再至台北或三芝方向：從漁人碼頭第1出入口離開的汽車可行駛沙崙路，再右轉濱海路或新市二路銜接淡金路；第2出入口離開之汽車可行駛中正路2段往新市鎮方向銜接淡金路，可避免往淡水市區車流過量造成回堵，影響旅遊興致。
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