快訊

錘死老母還玩電動 審判最後「表悔意」無期徒刑定讞

府院黨加網路追殺 葉彥伯哽咽：懷念中央地方防疫一條心

七夕來漁人碼頭欣賞璀璨煙火秀 交通資訊這裡看

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
漁管處提醒，民眾離開淡水漁人碼頭時，可使用替代道路路線圖及疏散路線。圖／新北市漁管處提供
漁管處提醒，民眾離開淡水漁人碼頭時，可使用替代道路路線圖及疏散路線。圖／新北市漁管處提供

下周就是七夕情人節，新北市漁管處明日（22日）在淡水漁人碼頭舉辦「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」，為避免造成交通壅塞，漁管處提醒，民眾可多利用捷運、公車等大眾運輸工具，才不會影響出遊興致。

漁管處表示，活動從晚上7點開始，先由「Nite Birds」樂團帶來異國風情演出，接著就是加長版5分20秒煙火秀，今年首度採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，震撼加倍，看完煙火還可去欣賞情人橋光雕秀，總共932盞科技智慧LED變幻燈光搭配千瓦連續功率音響系統，讓人嗨翻一整晚。

漁管處提醒，為避免塞車影響出遊興緻，民眾選擇搭乘全國第一條幾米公共藝術的淡海輕軌到濱海沙崙站轉乘藍海1線公車，或是由淡水捷運站轉乘紅26、857及836號公車，還可由淡水老街渡船頭搭乘交通船。自行開車的民眾，除可停放在漁人碼頭停車場外，還可利用碼頭外中正路二段油車口停車場與淡海路舊沙崙海水浴場前廣場。

另外，所有至港區公車從下午4點開始僅停靠「淡水魚市站」，同時間亦陸續針對港區內外交通進行管制，請民眾配合交管人員指引，活動結束為疏導人潮及維持車流量順暢，建議駕車民眾可多使用替代道路，開往淡金路再至台北或三芝方向：從漁人碼頭第1出入口離開的汽車可行駛沙崙路，再右轉濱海路或新市二路銜接淡金路；第2出入口離開之汽車可行駛中正路2段往新市鎮方向銜接淡金路，可避免往淡水市區車流過量造成回堵，影響旅遊興致。

「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」明晚在淡水漁人碼頭登場。圖／新北市漁管處提供
「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」明晚在淡水漁人碼頭登場。圖／新北市漁管處提供
淡水漁人碼頭交通管制點，漁管處呼籲民眾可多利用大眾交通工具。圖／新北市漁管處提供
淡水漁人碼頭交通管制點，漁管處呼籲民眾可多利用大眾交通工具。圖／新北市漁管處提供

漁人碼頭 淡水 公車

延伸閱讀

星宇航空宣布8月25日再加碼一班七夕專機 即起超閃開賣

防貝魯特大爆炸重演 塞內加爾要移除港區硝酸銨

無人機群飛閃遊七夕 明晚情人節前故宮南院與雲門共舞

七夕去哪？來新北漁港賞煙火、看電影　體驗浪漫氛圍　

相關新聞

北市動物園竟藏動物棒球隊？台灣獼猴最愛「你丟我接」

台北市立動物園裡的台灣獼猴，每到用餐時間就會跟保育員「你丟我接」，食物在空中拋接移位，身手敏捷的台灣獼猴都能百發百中。園...

保育員在「圓圓」食物動手腳 靠這2招穩定發奶

大貓熊「圓仔妹」出生至今都是「母乳寶寶」，台北市立動物園為讓媽媽「圓圓」有充足奶水，照護團隊與專家討論後，決定替「圓圓」...

七夕來漁人碼頭欣賞璀璨煙火秀 交通資訊這裡看

下周就是七夕情人節，新北市漁管處明日（22日）在淡水漁人碼頭舉辦「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」，為避免造成交通壅...

北市公布收檢疫者的旅館名單 柯文哲：有懲處辦法

北市今天下午將公布非防疫旅館收檢疫者的旅館名單。台北市長柯文哲上午參加警察局親子日活動時受訪指出，若今天傍晚，非防疫旅館...

金山小編猝死案成立外聘審查小組 侯友宜：公開透明

金山區公所新媒體小編日前猝死遭疑過勞，引發討論，監委也介入調查。新北市政府昨遴選醫學專家與外部學者共11人，組成審查小組...

新北淡水、樹林、永和及三重4區再納管299個停車格

新北市交通局今天宣布，樹林區中華路、永和區保平路和淡水區義山路等巷弄內的路邊停車格即將收費，9月1日起共有299格納入收...

聯開案陳景峻送辦 簡舒培、柯文哲互嗆

台北市前副市長、監委陳景峻因台北捷運信義安和站聯開案，遭北市送法辦，有議員質疑，市長柯文哲在轉移民眾黨敗選焦點，想讓蔡英...

台北卡新卡9月1日上線 敬老卡搶先換

台北市長柯文哲昨在臉書預告台北卡全新卡面與識別系統，9月1日正式上線。當天起敬老卡的新卡於各區區公所接受臨櫃申請，新、舊...

新北電動巡邏機車使用率低 改靜態勤務使用

新北市推動環保，市警局購買38輛電動巡邏機車，不過新北審計處指出，電動巡邏機車低度使用，且電池處於低電量就自動限速到時速...

電動機車「麻煩」 員警少騎為妙

新北警方引進電動機車，基層員警實測指出，行駛里程數有限制，超過又多收錢，另機車立側柱就自動熄火，巡邏簽表很麻煩，更有派出...

智能衛生所 將擴及新莊汐止鶯歌

新北市衛生局去年在樹林區試辦「智能衛生所」，有助提升慢性病個案的健康管理，今年將再擴及新莊、汐止及鶯歌，預計未來3年將有...

八里纜車須遷葬公墓 有配套措施

新北市府啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位昨實地會勘，觀旅局長張其強說，除了解當地的赤土崎軍事坑道地下坑道現況外，...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

王浩宇家農舍違建1年只罰2次6萬元 藍議員槓上都發局

影／避免員警遭汽油彈攻擊 高市保大特勤添新裝備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。