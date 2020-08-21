北市動物園竟藏動物棒球隊？台灣獼猴最愛「你丟我接」

台北市立動物園裡的台灣獼猴，每到用餐時間就會跟保育員「你丟我接」，食物在空中拋接移位，身手敏捷的台灣獼猴都能百發百中。園方將他們比喻為「欠栽培的秘密棒球隊」，每天會有上、下五各有1場餵食時間，民眾也可親臨現場「觀賽」，有時獼猴還會挑食物故意漏接，相當懂得挑好料。

台灣獼猴平常和其他動物一樣，偶爾睡覺、偶爾玩耍，但一到吃飯時間，便搖身一變成為矯健的「棒球選手」，不管是拋、接、移位、跳躍都難不倒牠們，保育員好比台灣獼猴的「棒球教練」，總是在吃飯時間利用拋投食物的方式訓練獼猴「選手」，每隻獼猴都有固定的吃飯位置，保育員也能藉此觀察每隻個體的健康狀況。

園方說，台灣獼猴會是重視身分位階的群體，吃飯時必須按照階級自行排隊選位，有時相對弱小的獼猴，不敢過度接近地位高的猴群，因此透過拋擲食物的方式，才能照顧得面面俱到。

但動物也會挑食，園方說，這支「棒球隊」平時在拋、接方面都堪稱一流選手，偶爾也是會故意「落漆」，只要看見最喜歡的香蕉、吐司被拋投過來，獼猴便會二話不說地跑到最佳守備位置，跳起來將美食接住，但如果是番茄、芭樂、蘋果，獼猴有時就會裝作沒看到，還會故意漏接，相當懂得吃好料。

由於獼猴注重階級，想要成為猴王必須是隻健康良好、性格穩定且能照顧猴群的個體，園方就說，目前掌管猴島的猴子為「榮哥」，一當就是10年，猴島也在牠的管理下被整治的相當平和，牠通常會坐在離保育員最近的位置就近採食。