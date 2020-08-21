快訊

錘死老母還玩電動 審判最後「表悔意」無期徒刑定讞

府院黨加網路追殺 葉彥伯哽咽：懷念中央地方防疫一條心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園竟藏動物棒球隊？台灣獼猴最愛「你丟我接」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
保育員在吃飯時間利用拋投食物的方式訓練獼猴「選手」。圖／台北市立動物園提供
保育員在吃飯時間利用拋投食物的方式訓練獼猴「選手」。圖／台北市立動物園提供

台北市立動物園裡的台灣獼猴，每到用餐時間就會跟保育員「你丟我接」，食物在空中拋接移位，身手敏捷的台灣獼猴都能百發百中。園方將他們比喻為「欠栽培的秘密棒球隊」，每天會有上、下五各有1場餵食時間，民眾也可親臨現場「觀賽」，有時獼猴還會挑食物故意漏接，相當懂得挑好料。

台灣獼猴平常和其他動物一樣，偶爾睡覺、偶爾玩耍，但一到吃飯時間，便搖身一變成為矯健的「棒球選手」，不管是拋、接、移位、跳躍都難不倒牠們，保育員好比台灣獼猴的「棒球教練」，總是在吃飯時間利用拋投食物的方式訓練獼猴「選手」，每隻獼猴都有固定的吃飯位置，保育員也能藉此觀察每隻個體的健康狀況。

園方說，台灣獼猴會是重視身分位階的群體，吃飯時必須按照階級自行排隊選位，有時相對弱小的獼猴，不敢過度接近地位高的猴群，因此透過拋擲食物的方式，才能照顧得面面俱到。

但動物也會挑食，園方說，這支「棒球隊」平時在拋、接方面都堪稱一流選手，偶爾也是會故意「落漆」，只要看見最喜歡的香蕉、吐司被拋投過來，獼猴便會二話不說地跑到最佳守備位置，跳起來將美食接住，但如果是番茄、芭樂、蘋果，獼猴有時就會裝作沒看到，還會故意漏接，相當懂得吃好料。

由於獼猴注重階級，想要成為猴王必須是隻健康良好、性格穩定且能照顧猴群的個體，園方就說，目前掌管猴島的猴子為「榮哥」，一當就是10年，猴島也在牠的管理下被整治的相當平和，牠通常會坐在離保育員最近的位置就近採食。

園方說，台灣獼猴一天會有兩場餵食時間，分別是早上10點30分及下午2點30分左右，民眾若在這兩個時段經過台灣獼猴島，就有機會看見獼猴「棒球隊」在場內大展身手。

每隻台灣獼猴都有固定的吃飯位置。圖／台北市立動物園提供
每隻台灣獼猴都有固定的吃飯位置。圖／台北市立動物園提供
只要看見最喜歡的香蕉、吐司被拋投過來，獼猴便會跑到最佳守備位置，跳起來將美食接住。圖／台北市立動物園提供
只要看見最喜歡的香蕉、吐司被拋投過來，獼猴便會跑到最佳守備位置，跳起來將美食接住。圖／台北市立動物園提供
「棒球選手」平時就跟其他動物一樣，偶爾睡覺、偶爾玩耍。圖／台北市立動物園提供
「棒球選手」平時就跟其他動物一樣，偶爾睡覺、偶爾玩耍。圖／台北市立動物園提供
保育員就相當於臺灣獼猴的「棒球教練」。圖／台北市立動物園提供
保育員就相當於臺灣獼猴的「棒球教練」。圖／台北市立動物園提供
台灣獼猴一天會有兩場的餵食時間，分別是早上10：30及下午2：30左右。圖／台北市立動物園提供
台灣獼猴一天會有兩場的餵食時間，分別是早上10：30及下午2：30左右。圖／台北市立動物園提供

台灣獼猴 猴子 動物園

延伸閱讀

保育員在「圓圓」食物動手腳　靠這2招穩定發奶

貝比標本亮相／竹市動物園 紅毛猩猩回來了

紅毛猩猩貝比製成標本 回歸新竹市立動物園食堂

竹市動物園紅毛猩猩「回來了」 市府啟動校園生命教育

相關新聞

北市動物園竟藏動物棒球隊？台灣獼猴最愛「你丟我接」

台北市立動物園裡的台灣獼猴，每到用餐時間就會跟保育員「你丟我接」，食物在空中拋接移位，身手敏捷的台灣獼猴都能百發百中。園...

保育員在「圓圓」食物動手腳 靠這2招穩定發奶

大貓熊「圓仔妹」出生至今都是「母乳寶寶」，台北市立動物園為讓媽媽「圓圓」有充足奶水，照護團隊與專家討論後，決定替「圓圓」...

七夕來漁人碼頭欣賞璀璨煙火秀 交通資訊這裡看

下周就是七夕情人節，新北市漁管處明日（22日）在淡水漁人碼頭舉辦「七夕情人節520璀璨煙火秀及光雕秀」，為避免造成交通壅...

北市公布收檢疫者的旅館名單 柯文哲：有懲處辦法

北市今天下午將公布非防疫旅館收檢疫者的旅館名單。台北市長柯文哲上午參加警察局親子日活動時受訪指出，若今天傍晚，非防疫旅館...

金山小編猝死案成立外聘審查小組 侯友宜：公開透明

金山區公所新媒體小編日前猝死遭疑過勞，引發討論，監委也介入調查。新北市政府昨遴選醫學專家與外部學者共11人，組成審查小組...

新北淡水、樹林、永和及三重4區再納管299個停車格

新北市交通局今天宣布，樹林區中華路、永和區保平路和淡水區義山路等巷弄內的路邊停車格即將收費，9月1日起共有299格納入收...

聯開案陳景峻送辦 簡舒培、柯文哲互嗆

台北市前副市長、監委陳景峻因台北捷運信義安和站聯開案，遭北市送法辦，有議員質疑，市長柯文哲在轉移民眾黨敗選焦點，想讓蔡英...

台北卡新卡9月1日上線 敬老卡搶先換

台北市長柯文哲昨在臉書預告台北卡全新卡面與識別系統，9月1日正式上線。當天起敬老卡的新卡於各區區公所接受臨櫃申請，新、舊...

新北電動巡邏機車使用率低 改靜態勤務使用

新北市推動環保，市警局購買38輛電動巡邏機車，不過新北審計處指出，電動巡邏機車低度使用，且電池處於低電量就自動限速到時速...

電動機車「麻煩」 員警少騎為妙

新北警方引進電動機車，基層員警實測指出，行駛里程數有限制，超過又多收錢，另機車立側柱就自動熄火，巡邏簽表很麻煩，更有派出...

智能衛生所 將擴及新莊汐止鶯歌

新北市衛生局去年在樹林區試辦「智能衛生所」，有助提升慢性病個案的健康管理，今年將再擴及新莊、汐止及鶯歌，預計未來3年將有...

八里纜車須遷葬公墓 有配套措施

新北市府啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位昨實地會勘，觀旅局長張其強說，除了解當地的赤土崎軍事坑道地下坑道現況外，...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

墾丁社頂公園國中生走失 5個多小時後在滿州找到了

金門讓售慈濟縣有地惹爭議 民眾陳抗要求府會退回

王浩宇家農舍違建1年只罰2次6萬元 藍議員槓上都發局

影／避免員警遭汽油彈攻擊 高市保大特勤添新裝備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。