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保育員在「圓圓」食物動手腳 靠這2招穩定發奶
大貓熊「圓仔妹」出生至今都是「母乳寶寶」，台北市立動物園為讓媽媽「圓圓」有充足奶水，照護團隊與專家討論後，決定替「圓圓」補充「豌豆分離蛋白」，同時搭配富含不飽和脂肪酸的「亞麻仁油」，不僅讓大貓熊「圓圓」穩定發奶，「亞麻仁油」還能讓動物皮毛健康生長，讓母女倆的毛髮「閃亮亮」又健康。
園方說，通常正在哺乳的人類媽媽，乳汁成份90％為水、1%蛋白質、脂肪約佔4%；而大貓熊媽媽的乳汁，在泌乳第14天，水份高達85%，蛋白質與脂肪卻分別佔了5%及7%。人類媽媽若希望奶水充足，通常會喝湯湯水水，奶、豆、魚和肉類等高蛋白質飲食，都有助於分泌乳汁。
為了讓「圓圓」奶量能追上「圓仔妹」需求，大貓熊照護團隊與「野生動物健康照護與醫療小組」成員中的台灣大學動物科學技術學系專家討論後，決定替大貓熊「圓圓」補充「豌豆分離蛋白」，因「豌豆分離蛋白」具有高蛋白質，卻又不像一般大豆飼料可能產生的脹氣與過敏問題，再搭配補充富含不飽和脂肪酸的「亞麻仁油」，雙管齊下，協助大貓熊「圓圓」發奶，還能維護毛髮健康。
不過，大貓熊對於沒有接觸過的食物，通常須要花時間適應，為了讓「圓圓」願意吃，保育員將兩配料與窩窩頭搭配，起初也擔心「圓圓」會發現，不過第一次奉上「豌豆分離蛋白」及「亞麻仁油」給「圓圓」品嚐時，「圓圓」竟大口吃得津津有味，保育員也笑著說，可能是哺乳過程太消耗能量，才讓圓圓「飢不擇食」，對這些「發奶」聖品照單全收。
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