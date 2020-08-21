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新北淡水、樹林、永和及三重4區再納管299個停車格

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市永和區保平路巷弄共41個停車格將於9月納入收費。圖／交通局提供
新北市永和區保平路巷弄共41個停車格將於9月納入收費。圖／交通局提供

新北市交通局今天宣布，樹林區中華路、永和區保平路和淡水區義山路等巷弄內的路邊停車格即將收費，9月1日起共有299格納入收費管理，其中光淡水義山路1、2段就有239格。目前全市已有3萬1千多個未收費停車格納入管理收費，增加周轉率；有近4千格仍未收費，還在評估中。

這波納入收費的巷道包括樹林中華路379巷13格，每小時計費20元；永和保平路巷弄有41格，每小時30元。收費時間均為周一至周五上午7點到晚間8點。

淡水義山路1、2段239格，4小時收費1次，每次30元；另外，三重區忠孝路2段（力行路至中正北路）6個路邊停車格則調整為累進費率，2小時以內每小時20元，超過2小時後每小時30元。

上周消息傳出後，幾乎所有民眾都叫好，許多人還詢問該如何申請，好讓鄰居久占的停車格釋出，如永和智光街、文化路、中正路等。有民眾表示，鄰居長期占位，開子開走後就用雜物或機車堆放，甚至還貼上「請勿停車」，宛如私人停車格，「既然別人都停不了，那就應該處理一下」。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，目前還沒有其他申請案，如上月中和納入收費的巷道就蘊釀很久，一來停車土地要全公有地，也要兼顧當地民眾停車需求和道路寬度，再決定如何處理。

許芫綺說，納入收費管理後，將由專人按時巡查停車狀況，如遇無牌車輛或廢棄車輛，可立即通報環保局等相關單位處理，杜絕久停占用，改善環境髒亂。

新北市淡水區義山路1、2段共239個停車格將於9月納入收費。圖／交通局提供
新北市淡水區義山路1、2段共239個停車格將於9月納入收費。圖／交通局提供

淡水

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