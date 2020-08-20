金山區公所新媒體小編猝死 新北邀專家學者查死因

新北市政府今天晚間表示，調查金山區公所新媒體小編猝死案，今天遴聘醫學專家與外部學者等，組成11人審查小組，將啟封調查資料以評定是否因公死亡，預計8月底前召開會議。

新北市金山區公所經營社群臉書（Facebook）小編陳嘉緯日前在家中猝死，被質疑恐因公務過勞。市長侯友宜在參加告別式時，承諾市府做好撫卹。

金山區長廖武輝表示，公所已封存陳嘉緯的出勤紀錄、工作狀況等待調查。區公所將依法接受調查，相關撫卹仍由市府組委員會調查。

受到本案引起矚目，金山區公所臉書粉絲專頁，近日都由廖武輝自己組織相關照片與文章上架刊出，避免又引起小編過勞爭議。

市府人事處晚間表示，為釐清金山區公所陳姓約僱人員在家亡故是否屬因公死亡，市府參照中央規定，包含邀約對象、組成方式及相關程序等，組成11人審查小組。

人事處表示，將由市府法制局長吳宗憲擔任召集人，並遴聘外部專家學者組成，包括醫學領域6人、法律領域2人及人事行政領域2人。

市府說，相關資料將啟封，由專案小組依事實及學理進行公平、公正的審查，會議預計於10日內召開，也就是最慢於8月底開會審查。