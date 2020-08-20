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用路人注意！三重三和路、淡水淡金路周末起封路施工
注意！新北市工務局近日將進行「三重國小陸橋拆除工程」與「淡海輕軌人行自行車道整合串聯工程」，工程期間將封閉全線車道，提醒民眾避開施工時間，並依據交管人員引導通行。
工務局表示，「三重國小陸橋拆除工程」將在8月21、22日及8月28、29日每天夜間23時至翌日上午6時封閉三和路二段至三段（自強路一段至龍門路範圍）。分別執行頂蓋、樓梯拆除以及大梁、墩柱吊離作業，提醒民眾改由自強路一段及正義北路通行；其餘拆除及復舊階段僅占用部分車道，請依據交維動線及交管人員引導通行，全部工程預計在9月3日前完工。
工務局表示，三重國小陸橋陪伴居民23年，但近年來使用率較低，且樓梯及墩柱占據部分人行道，不僅影響民眾、學童通行動線，也有礙市容觀瞻，經市府多次會勘、試辦封閉改變民眾通行習慣、取得共識後才定案執行拆除。
「淡海輕軌綠山線人行自行車道整合串聯工程第五標」從8月22日起至9月18日進行施工，養工處在每天夜間24時至翌日上午6時進行淡金路沿線人行橋吊梁施工，屆時淡金路一、二段（一快一慢一混合車道)將進行封閉，改由對向車道調撥通行。吊梁作業預計在9月18日上午6點前完工，若遇天災等不可抗力之因素則順延，以確保工程順利執行及施工安全。
養工處表示，為改善淡水區淡金路及淡海新市鎮內的人行通道環境，藉由人行自行車道整合串聯工程，預計將把淡金路沿線各段人行道平面打通、並新設7座人行橋以串聯人行動線，一併整合附近住宅區、大學城、觀光點，健全當地生活圈。
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