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推動觀音山八里纜車 新北會勘赤土崎坑道

中央社 / 新北20日電

新北市府推動八里纜車可行性評估，今天由觀光旅遊局會同軍方與區公所，探勘國軍赤土崎軍事坑道，研究將來纜車從八里渡船頭直上觀音山，廢棄坑道翻轉為觀光亮點的可能性。

新北市府觀光旅遊局19日提出八里纜車規劃構想，鼓勵民間業者參與興建，從八里渡船頭直上觀音山硬漢嶺，全長大約2公里，初估耗資新台幣9億元。

構想利用八里纜車串連淡海輕軌藍海線、八里輕軌、八里河岸公園、十三行博物館，在纜車上還可遠眺淡水河口、淡江大橋，日夜有不同風貌。前提須克服纜車沿線需要遷移觀音山大量公墓。

構想引起外界討論，有網友今天反映，先看台北市貓纜營運是賺錢還是虧錢，也有網友反映，遷移墳墓是耗時、耗費大工程。

市府觀旅局說，今天立即會同陸軍六軍團關渡指揮部及八里區公所，會勘將來纜車可能經過路線的赤土崎軍事坑道。

位於交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處轄內的八里赤土崎軍事坑道，在新北市前身的台北縣時代，民國96年就曾規劃營區坑道再利用工程，發展坑道觀光的構想最後仍無疾而終。

觀音山的軍事地下坑道曾提供戰備使用，在面對淡水河口的觀音山坡成網狀分佈。神秘的「赤土崎」營區隱沒在公墓草叢中，以往的代號是「重慶四號」，砲陣地可直接箝制整個淡水河口。

市府觀旅局說，赤土崎軍事坑道以往由陸軍關渡師負責，地下坑道宛如迷宮，當初是為了防止共軍從淡水河口登陸，設置地下作戰中心、佈署砲陣地，但坑道出口都有墓地或靈骨塔影響景觀。

今天參與會勘的官員表示，坑道周邊還有碉堡，設置機槍口，但駐軍早已經撤離，坑道和碉堡破舊不堪，燈具毀損光線昏暗，會勘過程不時有龜殼花蛇類蹤影。

觀旅局表示，會全盤考量八里纜車案路線、觀光交通動線、聯外道路、觀光網絡串連。從八里渡船頭直上觀音山，可遠眺台灣海峽以及淡水河兩岸景色，從不同高度欣賞淡江大橋夜景。

八里 淡水河

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