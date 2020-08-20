金山醫院小醫師體驗 孩童闖關學醫療知識

台大醫院金山分院為了讓北海岸社區內的學童認識醫護工作，並且了解健康及醫療知識，在暑假期間辦理「金健康小小醫師體驗營」，由醫院內的醫師、護理師及物理治療師講授健康的新知，有趣的闖關活動包含滿滿的醫學知識，還加入閩南語的元素，讓學童們邊學醫學邊體驗閩南語的精髓。

社區發展中心執行長姜士中說，這次的小小醫師體驗營中包含許多內容，像是急診、內科、外科以及物理治療都有，目的是要讓小朋友從遊戲中建立正確的衛教知識，並且累積照顧長輩的知能，未來在高齡化的社會可以應用在照顧自長輩的身上。

在認識器官的闖關活動中，學童們將認識的器官貼在自己認知中的位置，有趣的是器官大搬風，逗得現場關主、學童笑聲連連，另外學童們也實際的拿起聽診器幫同伴們聽心音，認識聽診器的正確用法，還有自己的午餐要自己動手做，學習均衡健康飲食知識。

小小醫師體驗營是金山醫院每年暑假的熱門活動，今年的體驗營隊輔還有兩位是之前參與過，這次再度報名參加，就是希望可以透過闖關遊戲，有趣的方式認識更多醫療科學與知識，在活動中輕鬆衛教建立良好的健康生活習慣。