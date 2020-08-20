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汐止內溝溪蝴蝶成群飛舞 生態豐富有看頭

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區內溝溪種了不少蜜源植物，最近吸引成群的蝴蝶飛舞，民眾經過都停下腳步欣賞。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區內溝溪種了不少蜜源植物，最近吸引成群的蝴蝶飛舞，民眾經過都停下腳步欣賞。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區內溝溪在新北市這一端的步道，經過這幾年的營造下，生態環境不錯，不但有鳥類、螢火蟲棲息，在五分埤週邊也因為種了不少蜜源植物，最近吸引成群的蝴蝶飛舞，民眾經過都停下腳步欣賞，還有人專程帶著相機來捕捉蝴蝶翩翩飛舞的畫面。

每天早上沿著內溝溪步道散步的人不少，只要走過去，原本忙著在花中採蜜的蝴蝶就會成群飛了起來，也讓民眾直呼好美，內溝溪生態美，這幾年也已經看的到螢火蟲身影，所以，地方更賣力營造，在五分埤的生態池邊也種了一整排的蜜源植物，現在看的到成果。

汐止區忠山里長吳國全說，五分埤步道旁邊的生態池，除了種了漂亮的蓮花、荷花以外，也種了一整排的蜜源植物，花一旦精彩蝴蝶就來，這邊蝴蝶很多而且品種都很漂亮。

步道邊種的正是蝴蝶喜歡的光葉水菊，目前看的到上百的蝴蝶翩翩飛舞，包括了紫斑蝶、小紋青斑蝶、還有樺斑蝶，每天都到這裡散步休閒的民眾說，一早來看到生態池的荷花、蓮花開的好美，現在還有這麼多的蝴蝶，就像人間仙境，都忍不住停下來多看幾眼，感覺有一群蝴蝶在歡迎我們。

忠山里與內溝溪為鄰，也是居民們的後花園，沿途步道串聯後，吸引更多人來，夏天晚上看的到螢火蟲綠光點點，白天有植物、鳥類生態，再加上現在成群蝴蝶飛舞，也讓內溝溪更有看頭。

汐止 螢火蟲

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