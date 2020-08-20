汐止「改正100週年」經典音樂會 週末登場

由汐止區公所舉辦的「汐止改正100週年暨新北升格10年紀念音樂會」，就要在這個週末(22)日行政中心前大廣場登場，今年邀請學校樂團，帶來美妙的音樂響宴，有于台煙、施孝榮及南方二重唱等，接力演唱經典歌曲，歡迎請民眾一起同樂，度過愉快的週末夜。

汐止區長陳健民指出，每年暑假期間都會登場的音樂盛會，今年是連續第八年，由在地學校、社團聯合舉辦，為了慶祝汐止正名滿一百年，以及新北市升格十年，今年擴大舉辦，除了仲夏夜音樂會，也再辦一場經典歌曲演唱會，活動將要在8/22、8/23兩日登場，連續兩天，在行政中心前大廣場帶來音樂響宴。

汐止里長聯誼會長陳有諒說，去年我有參加也上台唱了一首歌，台下的人潮滿滿，現場氣氛真的很棒，那今年新北市長侯友宜也將到場，一起歡度汐止正名一百年以及新北市升格十年。

陳健民表示，8/22首先登場的是汐止國小弦樂團、秀峰國小直笛隊、樟樹實中管樂團、青山國中小弦樂團及汐止城市愛樂，那在8/23晚上的經典歌曲演唱會，今年就邀請了王瑞瑜、于台煙、李明德、施孝榮、王海玲和南方二重唱，如果大家有興趣的話，那天來參加有機會和這些歌手一起合唱。

新北升格十年，音樂會擴大舉辦，8月23日晚上，新北市長侯友宜也將到場，汐止改正100週年暨新北升格10年紀念音樂會」，這個週末將在汐止行政中心大樓前登場，節目精彩，公所也熱情邀請大家來聽音樂，享受美麗夜晚。