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九份輕便路口龜裂嚴重 地方盼改善顧觀光
瑞芳區九份的輕便路與汽車路的交叉巷口，因當初未鋪設柏油，水泥路面本就有龜裂情形，再加上公廁整修，新做的化糞池埋藏路面不夠契合，最近因為天氣炎熱，破損狀況更是嚴重，今(20)日新北市政府觀旅局、瑞芳區公所與基山里辦公處會勘，希望在年底前鋪柏油改善，讓遊客觀光更盡興。
許多造訪九份的遊客都是行駛汽車路抵達，而九份最有名的展望點「輕便路」，更是遊客打卡必去的景點，然而兩處的交叉巷口，九份昭靈廟旁的路面卻是破損嚴重，不僅半個腳踝能深陷凹槽，可能造成遊客受傷，當地居民出入，下雨天時騎機車也容易有事故危險。
造成路面龜裂原因，主要是昭靈廟旁觀光旅遊局施作的公共廁所，化糞池並未與路面接合好，導致原本就容易龜裂的水泥路面，破損更加嚴重，因此20日公所邀請市府觀旅局到場會勘，期盼能提出解決的辦法。
基山里長石智能表示，會勘中，里辦公處建議鋪設柏油路面，既平整又能減少日後龜裂情形，目前將在年底至明年初進行鋪平，希望提供更好的交通品質，讓遊客觀光更盡興。
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