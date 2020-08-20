漁業、潛水共存 龍洞灣設遊憩界線達共識

貢寮區龍洞灣是國內著名的潛水勝地，也是當地居民傳統漁業經濟，因有部分潛水業者帶客進入漁港航道潛水，常引起當地糾紛，因此東北角風景管理處今(20)日邀請各單位舉行首次商討會，也達成設遊憩界線共識，保障當地漁業與潛水活動的共存共榮。

和美里長吳金發表示，和美里龍洞灣的在地漁業與自由潛水客經常發生衝突，因為龍洞灣弧形中間便是漁港通行的航道，潛水者游到中段便想浮出水面休息，但就怕遇上漁船渦輪馬達造成憾事。

當地居民在過去潛水業尚未興盛前大多出海打魚維生，現在從漁港出發都要戰戰兢兢，甚至好心提醒還得跟遊客鬧不愉快，日前便集體提出抗議，希望相關單位盡快處理龍洞灣水域管理問題。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處龍洞站主任陳世明表示，會中針對遊憩界線範圍，有諸多討論，東北角風管處也特地以「現在對外公告的遊憩水域」、「龍洞漁港範圍」、「貢寮區漁會建議遊憩界線」等重疊區域與地方民眾、專家學者討論，彼此都盡量以共存共榮的立場為地方發展考量，讓漁業與潛水業不用這麼針鋒相對。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，接下來在兩星期後，會再次針對遊憩界線範圍的訂定與遊客勸導方法，開會蒐集大家意見來統一共識，也希望東北角風管處、海巡署能向上層機關提出，針對龍洞灣特別的觀光發展，制定更好的管理專法，讓地方上的難題得到化解。