新北小市長腦力激盪 提構想藥局當保護神

「新北市長體驗營」今天舉行，以武漢肺炎防疫對策提因應方案。有學生仿西班牙的防暴方案，規劃藥局成為躲避家暴或性侵案的庇護或求助場所。學生的創意與腦力激盪受矚目。

新北市府教育局今天舉辦「新北市長體驗營」，培養學生「自主行動、社會參與、溝通互動」等能力。

新北24校31名國中、高中生擔任「一日市長」，分組模擬市府各局處對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）提出防疫對策專案報告。

代表社會局報告的泰山高中畢業生王婷表示，國外統計，疫情期間家暴事件增加，他們引用西班牙加納利群島平等協會發起的Mascarilla-19防暴方案，由藥局擔任守護神。

學生所提構想為，當新北市民遇到家暴或性侵案時，可到藥局以暗號請求庇護與幫助。藥局人員會記下女性的姓名、地址和電話號碼，並向相關部門報告。受暴者可以回家，或等到警察和支援人員到場。

市府表示，相類似的構想早應用在兒童保護政策，市府結合2120間超商門市，推動「幸福保衛站」，提供兒童少年遇緊急狀況或有用餐時需求時求助管道。今年1至7月透過超商取餐服務，進入主動關懷服務系統的人數有818人。

學生並針對防疫期間，國際教育交流方式、新科技控制疫情等議題，研擬出應對政策。有學生問侯友宜實施政策遇不同意見時該如何應對；有人問他疫情舒緩後的政策規劃，甚至問他比較喜歡當警察還是當市長。

淡水國中學生潘旻駿表示，活動讓他體驗到政策制訂過程需要包容並傾聽多元聲音，並顧及多數人權益。

侯友宜說，一直積極與青年對話，了解想法及觀念。小市長的問題尖銳，考詢過程有點招架不住。活動是為參與社會公共政策跨出一大步，盼望學生參與、關心社會與政府的運作，一起改變台灣。