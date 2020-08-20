快訊

【今日精摘】男弒母剁頭扔下樓改判無罪／台股大跳水跌416點

中職震撼彈！吳德威請辭味全龍領隊 任中傑暫代職務

新北小市長腦力激盪 提構想藥局當保護神

中央社 / 新北20日電

「新北市長體驗營」今天舉行，以武漢肺炎防疫對策提因應方案。有學生仿西班牙的防暴方案，規劃藥局成為躲避家暴或性侵案的庇護或求助場所。學生的創意與腦力激盪受矚目。

新北市府教育局今天舉辦「新北市長體驗營」，培養學生「自主行動、社會參與、溝通互動」等能力。

新北24校31名國中、高中生擔任「一日市長」，分組模擬市府各局處對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）提出防疫對策專案報告。

代表社會局報告的泰山高中畢業生王婷表示，國外統計，疫情期間家暴事件增加，他們引用西班牙加納利群島平等協會發起的Mascarilla-19防暴方案，由藥局擔任守護神。

學生所提構想為，當新北市民遇到家暴或性侵案時，可到藥局以暗號請求庇護與幫助。藥局人員會記下女性的姓名、地址和電話號碼，並向相關部門報告。受暴者可以回家，或等到警察和支援人員到場。

市府表示，相類似的構想早應用在兒童保護政策，市府結合2120間超商門市，推動「幸福保衛站」，提供兒童少年遇緊急狀況或有用餐時需求時求助管道。今年1至7月透過超商取餐服務，進入主動關懷服務系統的人數有818人。

學生並針對防疫期間，國際教育交流方式、新科技控制疫情等議題，研擬出應對政策。有學生問侯友宜實施政策遇不同意見時該如何應對；有人問他疫情舒緩後的政策規劃，甚至問他比較喜歡當警察還是當市長。

淡水國中學生潘旻駿表示，活動讓他體驗到政策制訂過程需要包容並傾聽多元聲音，並顧及多數人權益。

侯友宜說，一直積極與青年對話，了解想法及觀念。小市長的問題尖銳，考詢過程有點招架不住。活動是為參與社會公共政策跨出一大步，盼望學生參與、關心社會與政府的運作，一起改變台灣。

疫情

延伸閱讀

七夕去哪？來新北漁港賞煙火、看電影　體驗浪漫氛圍　

登巡防艦報名額滿 新北港灣親水嘉年華不開放現場報名

八里纜車需遷葬公墓 新北殯葬處：已有配套措施

新北建築工地地基淘空造成損害 持續灌漿已止水

相關新聞

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

台大醫院為北部民眾就醫看診第一選擇，其中不乏高齡病患須時常回診，但捷運台大醫院站至台大醫院的常德街及中山南路車水馬龍，為...

登巡防艦報名額滿 新北港灣親水嘉年華不開放現場報名

新北市政府原預計這周末在台北港內辦新北振興168系列活動「港灣親水嘉年華」，考量新冠肺炎疫情期間，防疫管制與消費經濟並重...

台北卡全新卡面與識別系統 柯文哲：9月1日正式上線

台北市長柯文哲今在臉書預告台北卡全新卡面與識別系統，9月1日正式上線。當天起新卡於北市各區區公所接受臨櫃辦理申請，新、舊...

八里纜車需遷葬公墓 新北殯葬處：已有配套措施

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布，啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道，觀旅局長...

蔬食界麥當勞爆扣薪還規避勞檢 工讀生1萬6被扣剩4000

有「蔬食麥當勞」稱號的「扭登和New Danhurf」爆出勞資爭議，一名家長在「爆料公社」發文，表示國中剛畢業的小孩想體...

樹林智能衛生所提升慢性病管理 今年拓至新莊汐止鶯歌

新北市衛生局去年起推動「新北市智能衛生所」先在樹林區衛生所試辦，提升慢性病個案的健康智能管理，今年將再擴及新莊、汐止及鶯...

新建焚化爐34年前環評還有效？ 環局：均依環評法辦理

台中市議會今舉行臨時會，環保局出文山焚化廠汰舊換新整改計畫，民進黨議員何文海指出，市府把舊的保留，旁邊再興建一座焚化爐，...

小市長體驗營犀利提問 侯友宜自曝：我還是喜歡當警察

新北市長侯友宜今出席首屆「小市長體驗營」，與31名國高中生於新北市府模擬市政會議，面對小市長們的犀利提問，侯友宜直呼「招...

影/淡江大橋跨年煙火尬台北101? 侯友宜：希望做得更好

淡江大橋將於2024年完工，新北市長侯友宜昨於市政會議時指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，取代台北101放跨年...

新店榮工廠地劃定更新地區 翻轉工業地景、設7公頃公設

新北市都更處今公告，劃定新店榮工廠地周邊為都市更新地區並訂定更新計畫，都更處表示，該地面積約31.26公頃，總計劃設6處...

全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

疫情擾亂校園生活，各國陸續停課，改用線上教學，台北市長柯文哲今早出席2020智慧教育新生活論壇，他也透露兒子本來要去東京...

柯稱「民進黨內鬥干我屁事？」簡舒培反嗆：我告發的是「柯文哲」

台北市前副市長陳景峻疑似被捲入市府圖利建商之嫌案件，在年初被北市府移送法辦，陳景峻昨天批評台北市長柯文哲在政治炒作。但柯...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

打破默契？淡江大橋放跨年煙火 侯：取代101 北市：相信無法被取代

桃市「溢領」育兒津貼達1800筆 民代批查核不力

侯市府人事調動 新北城鄉局長黃一平請辭獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。