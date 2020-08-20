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北市府：畜產公司持續推動改革任務 不因人事暫緩

中央社 / 台北20日電

北市市場處今天表示，台北畜產公司會持續推動3項任務，包含調整組織架構、財務盈虧達到平衡、雙北家禽批發市場合併案，不會因近期人事異動而暫緩執行。

市場處發布新聞資料指出，台北畜產公司18日開董事會，前總經理姚量議在會議中請辭，並提到他上任後，北市府交付的調整組織架構、財務盈虧平衡及雙北家禽批發市場合併，未獲公司高層支持。

市場處表示，姚量議提到3項工作任務，畜產公司已在去年底調整組織架構，減少人事支出，畜產公司108年度營收不佳，已多次要求檢討，並提出可提升營收、縮減支出的報告。

市場處指出，著手規劃雙北家禽批發市場合併案，後續將納入雙北合作論壇討論議案，此外，編列肉品批發市場改建案預算，規劃肉品冷鏈，預計民國113年完工；今年8月已完成14條屠宰線牆面加裝不鏽鋼板。

市場處表示，會要求畜產公司持續改革任務，不因人事異動停止或暫緩執行，也會聘任專業經理人執行政策及營運。

市場處指出，畜產公司市府股權代表要求前董事長葉文忠辭職就是改革第一步，並由未涉及士林區農會賄選案的莊金安擔任董事長。

台北畜產公司 北市 肉品

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