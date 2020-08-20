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七夕去哪？來新北漁港賞煙火、看電影　體驗浪漫氛圍　

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
慶祝與彰化縣政府共同簽訂「彰化優鮮 新北優鮮」農業交流MOU，活動當天加碼提供50個情人鎖及100份烤小卷給彰化縣民持身分證免費領取。圖／新北市漁管處提供
慶祝與彰化縣政府共同簽訂「彰化優鮮 新北優鮮」農業交流MOU，活動當天加碼提供50個情人鎖及100份烤小卷給彰化縣民持身分證免費領取。圖／新北市漁管處提供

今年七夕去哪裡？新北市漁業管理處推出系列活動，這周末六、日在淡水漁人碼頭、草里漁港及深澳漁港，分別有最美情人橋「七夕光雕煙火」、「草里潮市集」文青風格港邊市集文化體驗，深澳漁港還有情人節免費露天電影院，讓情侶們可以規劃文青又浪漫的旅程。

漁管處表示，周六在淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，更有5大主題煙火連續綻放，長達5分20秒。

「草里潮市集」周六晚上6點至9點登場，將海港元素結合文青木作風格，帶來不同感受，同時推出新手釣客工作坊課程，安排專業釣魚講師現場指導，體驗釣魚樂趣，提前網路預約可領到100元市場消費折扣券。

周日（23日）可到深澳漁港海天步道欣賞浪漫海景，漁管處將漁港打造成露天星空電影院，傍晚7點起播放電影「52赫茲我愛你」，讓情侶們在海港感受浪漫氛圍。

另外，周日當天只要出示新北市農業局粉專按讚畫面，在下午5點、6點、7點可領取每場限量50隻的免費現烤小卷；為慶祝與彰化縣政府共同簽訂「彰化優鮮 新北優鮮」農業交流MOU，活動當天加碼提供50個情人鎖及100份烤小卷給彰化縣民持身分證免費領取。

「草里潮市集」海燈懸掛及文青峰市集攤位打造漁港全新風格。圖／新北市漁管處提供
「草里潮市集」海燈懸掛及文青峰市集攤位打造漁港全新風格。圖／新北市漁管處提供
周六在淡水漁人碼頭可看到最美情人橋「七夕光雕煙火秀」。圖／新北市漁管處提供
周六在淡水漁人碼頭可看到最美情人橋「七夕光雕煙火秀」。圖／新北市漁管處提供

漁人碼頭 文青

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