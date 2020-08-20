七夕去哪？來新北漁港賞煙火、看電影　體驗浪漫氛圍　

今年七夕去哪裡？新北市漁業管理處推出系列活動，這周末六、日在淡水漁人碼頭、草里漁港及深澳漁港，分別有最美情人橋「七夕光雕煙火」、「草里潮市集」文青風格港邊市集文化體驗，深澳漁港還有情人節免費露天電影院，讓情侶們可以規劃文青又浪漫的旅程。

漁管處表示，周六在淡水漁人碼頭舉辦煙火秀，採用與澎湖花火節同等高規格國際比賽冠軍的高空彈，更有5大主題煙火連續綻放，長達5分20秒。

「草里潮市集」周六晚上6點至9點登場，將海港元素結合文青木作風格，帶來不同感受，同時推出新手釣客工作坊課程，安排專業釣魚講師現場指導，體驗釣魚樂趣，提前網路預約可領到100元市場消費折扣券。

周日（23日）可到深澳漁港海天步道欣賞浪漫海景，漁管處將漁港打造成露天星空電影院，傍晚7點起播放電影「52赫茲我愛你」，讓情侶們在海港感受浪漫氛圍。