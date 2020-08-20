北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

台大醫院為北部民眾就醫看診第一選擇，其中不乏高齡病患須時常回診，但捷運台大醫院站至台大醫院的常德街及中山南路車水馬龍，為提升民眾來往捷運站及台大醫院友善人行環境，將進行「常德街人行地下道連通工程」，未來搭乘捷運不用走平面道路，直接透過地下連通道即可安全前往台大醫院門口，順利招標後，預計工期長達1年10個月完工，總經費高達3.2億元。

北市新工處指出，因應台北市邁入高齡化社會，並配合市府「西區門戶計畫」打造人本通行環境，此次連通工程位於中正區常德街平面道路下方，連接西側捷運台大醫院站及東側既有中山常德人行地下道跨越中山南路，提供身心障礙者、老弱婦孺及輪椅族群安全通行空間，避免人車爭道及上下樓梯不利使用情形。

此工程將斥資3.2億元，利用鋼板樁靜壓式打設工法打造長約200公尺、寬6公尺、高4公尺地下連通道，同時上方平面道路將採用明挖覆蓋方式，分兩次施工，進行地下工程時，會在上方平面道路蓋鋼板，提供用路人行駛，避免影響當地交通狀況。

其工期長達22個月，完工後可讓搭乘捷運民眾直接往來捷運站及穿越中山南路至東側出口，並銜接中央聯合辦公大樓、學校、醫療院所、運動中心及公園等，擴大便利生活圈。

新工處表示，此地下連通道除可引導民眾多搭乘大眾運輸外，也可有效分流由公園路行經常德街地面步行民眾及搭乘捷運的人流，提升既有道路品質及設施使用效能，打造更舒適無障礙人行通行環境。