快訊

無症狀採檢爭議 賴清德引用和平醫院事件暗嗆彰化縣

男持刀傷人後躲14樓外牆 警溫情喊話將其逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
模擬圖，常德街人行地下道連通道路完工後，民眾可從捷運站經由地下連通道直達台大醫院門口。圖／北市新工處提供
模擬圖，常德街人行地下道連通道路完工後，民眾可從捷運站經由地下連通道直達台大醫院門口。圖／北市新工處提供

台大醫院為北部民眾就醫看診第一選擇，其中不乏高齡病患須時常回診，但捷運台大醫院站至台大醫院的常德街及中山南路車水馬龍，為提升民眾來往捷運站及台大醫院友善人行環境，將進行「常德街人行地下道連通工程」，未來搭乘捷運不用走平面道路，直接透過地下連通道即可安全前往台大醫院門口，順利招標後，預計工期長達1年10個月完工，總經費高達3.2億元。

北市新工處指出，因應台北市邁入高齡化社會，並配合市府「西區門戶計畫」打造人本通行環境，此次連通工程位於中正區常德街平面道路下方，連接西側捷運台大醫院站及東側既有中山常德人行地下道跨越中山南路，提供身心障礙者、老弱婦孺及輪椅族群安全通行空間，避免人車爭道及上下樓梯不利使用情形。

此工程將斥資3.2億元，利用鋼板樁靜壓式打設工法打造長約200公尺、寬6公尺、高4公尺地下連通道，同時上方平面道路將採用明挖覆蓋方式，分兩次施工，進行地下工程時，會在上方平面道路蓋鋼板，提供用路人行駛，避免影響當地交通狀況。

其工期長達22個月，完工後可讓搭乘捷運民眾直接往來捷運站及穿越中山南路至東側出口，並銜接中央聯合辦公大樓、學校、醫療院所、運動中心及公園等，擴大便利生活圈。

新工處表示，此地下連通道除可引導民眾多搭乘大眾運輸外，也可有效分流由公園路行經常德街地面步行民眾及搭乘捷運的人流，提升既有道路品質及設施使用效能，打造更舒適無障礙人行通行環境。

目前「常德街人行地下道連通工程」工程採購案，已於今年8月13日刊登政府採購網第2次公告招標，預定8月27日下午2時開標，歡迎有意願的廠商踴躍參與投標。

常德街人行地下道連通道招標後預計施工22個月。圖／北市新工處提供
常德街人行地下道連通道招標後預計施工22個月。圖／北市新工處提供
模擬圖，常德街人行地下道連通道路完工後，民眾可從捷運站經由地下連通道直達台大醫院門口。圖／北市新工處提供
模擬圖，常德街人行地下道連通道路完工後，民眾可從捷運站經由地下連通道直達台大醫院門口。圖／北市新工處提供

台大醫院 捷運

延伸閱讀

藍線市府到秋紅谷設地下街？ 市府：可預留空間再評估

全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

陳景峻被法辦是北市高層放話？柯：地檢署流出的吧

柯文哲：台北捷運做得比新加坡好 滿意度達95%

相關新聞

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

台大醫院為北部民眾就醫看診第一選擇，其中不乏高齡病患須時常回診，但捷運台大醫院站至台大醫院的常德街及中山南路車水馬龍，為...

登巡防艦報名額滿 新北港灣親水嘉年華不開放現場報名

新北市政府原預計這周末在台北港內辦新北振興168系列活動「港灣親水嘉年華」，考量新冠肺炎疫情期間，防疫管制與消費經濟並重...

台北卡全新卡面與識別系統 柯文哲：9月1日正式上線

台北市長柯文哲今在臉書預告台北卡全新卡面與識別系統，9月1日正式上線。當天起新卡於北市各區區公所接受臨櫃辦理申請，新、舊...

八里纜車需遷葬公墓 新北殯葬處：已有配套措施

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布，啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道，觀旅局長...

蔬食界麥當勞爆扣薪還規避勞檢 工讀生1萬6被扣剩4000

有「蔬食麥當勞」稱號的「扭登和New Danhurf」爆出勞資爭議，一名家長在「爆料公社」發文，表示國中剛畢業的小孩想體...

樹林智能衛生所提升慢性病管理 今年拓至新莊汐止鶯歌

新北市衛生局去年起推動「新北市智能衛生所」先在樹林區衛生所試辦，提升慢性病個案的健康智能管理，今年將再擴及新莊、汐止及鶯...

新建焚化爐34年前環評還有效？ 環局：均依環評法辦理

台中市議會今舉行臨時會，環保局出文山焚化廠汰舊換新整改計畫，民進黨議員何文海指出，市府把舊的保留，旁邊再興建一座焚化爐，...

小市長體驗營犀利提問 侯友宜自曝：我還是喜歡當警察

新北市長侯友宜今出席首屆「小市長體驗營」，與31名國高中生於新北市府模擬市政會議，面對小市長們的犀利提問，侯友宜直呼「招...

影/淡江大橋跨年煙火尬台北101? 侯友宜：希望做得更好

淡江大橋將於2024年完工，新北市長侯友宜昨於市政會議時指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，取代台北101放跨年...

新店榮工廠地劃定更新地區 翻轉工業地景、設7公頃公設

新北市都更處今公告，劃定新店榮工廠地周邊為都市更新地區並訂定更新計畫，都更處表示，該地面積約31.26公頃，總計劃設6處...

全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

疫情擾亂校園生活，各國陸續停課，改用線上教學，台北市長柯文哲今早出席2020智慧教育新生活論壇，他也透露兒子本來要去東京...

柯稱「民進黨內鬥干我屁事？」簡舒培反嗆：我告發的是「柯文哲」

台北市前副市長陳景峻疑似被捲入市府圖利建商之嫌案件，在年初被北市府移送法辦，陳景峻昨天批評台北市長柯文哲在政治炒作。但柯...

熱門新聞

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

打破默契？淡江大橋放跨年煙火 侯：取代101 北市：相信無法被取代

侯市府人事調動 新北城鄉局長黃一平請辭獲准

桃市「溢領」育兒津貼達1800筆 民代批查核不力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。