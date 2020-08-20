台北卡全新卡面與識別系統 柯文哲：9月1日正式上線

台北市長柯文哲今在臉書預告台北卡全新卡面與識別系統，9月1日正式上線。當天起新卡於北市各區區公所接受臨櫃辦理申請，新、舊卡可併行。

「台北卡」是台北市政府整合各式悠遊卡卡證，達到一卡取用多項市政便民措施，並享有集兌點活動與場館優惠等各項優惠。103年起至今已陸續整合數位學生證、敬老服務、二代健康服務、愛心服務、愛心陪伴服務、兒童優惠服務、圖書借閱證及原民服務等8項卡證服務。

市府指出，後續將陸續整合教育生活卡、低收入戶卡、中低收入戶卡、身障證明卡、兒童醫療補助證、志願服務榮譽卡、第三胎證明卡、小巨蛋冰宮會員卡、小巨蛋冰宮學習卡、北投會館會員卡、大稻埕戲院卡、城市舞台卡、文山劇場卡及職安卡等14項卡證服務。

此外，除了實體卡證服務，台北卡更將整合各項線上市政服務，以建立「台北市市政服務單一會員中心」，提供線上(Online)及離線(Offline)之使用者認證及授權服務。提供民眾得以臨櫃註冊金質會員，並可自持IC卡(可以是實體卡或是虛擬卡)臨櫃享有各機關提供之會員服務。線上提供使用者線上註冊成為會員(一般或金質)，並登入存取各項線上個人化服務。

柯文哲說，今年初，市府開始思考如何讓民眾在每一天的市政服務中，找到自己的身分認同。於是打造出全新視覺，以台北卡卡面為基底的智慧服務品牌：台北通(Taipei Pass)。

柯文哲說，特別的是，在台北通的識別系統中，我們選擇澄金色作為敬老卡的主色調。這是視力日漸退化的銀髮族視覺上最舒適的顏色，希望從這些微小細節，打造出真正體貼的服務系統。同時，愛心卡也將會有點字設計，希望無障礙也能夠全面落實在市政服務與美學設計之中。

柯文哲指出，過去一個多月，敬老卡與愛心卡的振興劵數位綁定突破18萬張。這顯示長者是台北數位轉型最重要的夥伴。在發展智慧城市的過程中，全新的台北通期許自己將成為台北市民在這座城市享有市政服務的獨家鑰匙。