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3大賣場室內空品不佳 北市環保局要求改善

中央社 / 台北20日電

台北市環保局表示，109年7月期間針對13處大賣場室內空氣品質專案稽查，大潤發內湖二店、家樂福重慶店二氧化碳濃度超標；家樂福桂林店一氧化碳濃度超標，遭限期改善。

台北市環保局表示，為確保中元節採買人潮及大賣場員工呼吸健康，109年7月期間針對轄內列管13處大賣場執行室內空氣品質專案稽查，不合格共3處。

分別為大潤發內湖二店、家樂福重慶店二氧化碳濃度超標；家樂福桂林店一氧化碳濃度超標，除限業者1個月內改善否則依法開罰外，環保局另發現有2處過去室內空品也曾不合格，將啟動專家輔導機制。

環保局指出，大潤發內湖二店售米區二氧化碳濃度達1345ppm、家樂福重慶店促銷區二氧化碳濃度1199ppm均超過法規標準值1000ppm，初步了解是換氣需加強。

另24小時營業的家樂福桂林店調味品區於凌晨0時到早上8時的一氧化碳濃度則暴增達13.5ppm，也超過法規標準值9ppm，業者坦言於凌晨有關閉部分換氣系統。

環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示提醒民眾注意，否則將依「室內空氣品質管理法」第15條規定，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局表示，大潤發內湖二店於104年曾遭查獲收銀台區二氧化碳濃度超標情形；家樂福桂林店105年促銷區二氧化碳濃度也遭檢測超標，將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，並要求大賣場裝設室內空氣品質自動連續監測設施。

家樂福 超標 空氣品質

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