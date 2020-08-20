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八里纜車需遷葬公墓 新北殯葬處：已有配套措施

聯合報 / 記者王敏旭吳亮賢／新北即時報導
新北市府啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道，但坑道和碉堡破舊不堪，燈具早已不見，且不時還有龜殼花等保育蛇類的蹤影。圖／新北觀旅局提供
新北市府啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道，但坑道和碉堡破舊不堪，燈具早已不見，且不時還有龜殼花等保育蛇類的蹤影。圖／新北觀旅局提供

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布，啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道，觀旅局長張其強說，除了解坑道現況外，八里公墓遷葬還是最大問題。新北殯葬處長黃秀川說，會有配套措施。

新北市議員鄭戴麗香指出，應先把纜車路線劃定，並確認公墓遷葬範圍，同時因慈恩納骨塔已快要額滿，八里第二納骨塔也要加速同步興建，避免公墓遷葬後，遺骨無處可去，造成爭議。

市議員鄭宇恩表示，八里纜車最大的困難就是路線上有許多墳墓，以及可能行經軍事基地，除了同步建設納骨塔因應遷葬外，也要和國防部做好溝通，規畫適當路線。

新北市府鼓勵民間參與八里纜車，初步規劃從八里渡船頭直上觀音山的硬漢嶺，全長大約2公里，工程經費初估約9億元，但須遷建八里公墓，以及面對赤土崎軍事坑道。

張其強表示，赤土崎軍事坑道地下坑道宛如迷宮，據說總長度長達6、7公里，當初為了防止共軍從淡水河口登陸，不過隨著駐軍的撤離，坑道和碉堡都破舊不堪，燈具早已不見，且不時還有龜殼花等保育蛇類的蹤影。

張其強指出，八里纜車的路線、交通、周邊景點，都會全盤考量，會勘除理解纜車路線狀況，未來坑道也可能有體驗過去兵戎相見的緊張感，不過纜車目前最大問題還是八里公墓遷葬。

黃秀川表示，會配合觀光局依進度遷墓，可以先建臨時放置處，等待新納骨塔完成後再遷入，或是給予補償金、遷至它處納骨塔放置，而目前八里第二納骨塔也還在前置作業，配合市府纜車計畫進行。

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布，啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道。圖／新北觀旅局提供
新北市長侯友宜昨在市政會議宣布，啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道。圖／新北觀旅局提供
新北市府啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道。圖／新北觀旅局提供
新北市府啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道。圖／新北觀旅局提供

八里 纜車

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