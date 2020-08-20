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蔬食界麥當勞爆扣薪還規避勞檢 工讀生1萬6被扣剩4000

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
有「蔬食麥當勞」稱號的「扭登和New Danhurf」爆出勞資爭議。記者趙宥寧／攝影
有「蔬食麥當勞」稱號的「扭登和New Danhurf」爆出勞資爭議。記者趙宥寧／攝影

有「蔬食麥當勞」稱號的「扭登和New Danhurf」爆出勞資爭議，一名家長在「爆料公社」發文，表示國中剛畢業的小孩想體驗打工，前往扭登和台北松山店應徵，工作半個月因開學課程而離職，原可以領近1萬5840元薪資，店家竟以「新人培訓費」等隱藏成本為由，扣到只剩3480元，家長揚言要告上勞動局，店家也不改言色稱「就去吧」。北市勞動局證實，近3個月有5起勞資調解申請，但資方避不出面，初步判定規避勞檢，呼籲業者應盡速出面。

對此，業者在臉書發聲明稿指出，員工事宜皆合法處理，所有待遇皆優於勞基法，也已懲處相關失職人員，總部責無旁貸，會謹記教訓，目前勞資爭議皆已處理並結清，所有在職員工薪資福利皆優於勞基法，還說「台灣是法治國家，若有不法情事，皆會受法律制裁，我們依法行事」。

而記者今日中午實地走訪扭登和松山店，一旁還寫著全年無休，但店鋪卻大門深鎖，上頭貼字條寫著「本店今日加強清潔故公休1日」；致電業者欲詢問規避勞檢一事，業者電話未開機，截稿前未能取得回應。

日前有工讀生家長在「爆料公社」指稱，小孩工作半個月後，因開學配合學校課程不能上班而離職，家長也附上對話紀錄替孩子喊冤，只見工讀生說他一到職就直接做炸物，根本沒有培訓，店家則回「公司要承擔你許多風險，...有許多隱藏成本是你看不到的」，還稱該員工是新手，且是多出來的人力，因不放心會不會做錯，還要多排一個人上班，因此要再扣4000元人力費用。

家長批評，這根本是壓榨童工，已將對話紀錄截圖要去勞動局申訴，該顧問也向工讀生說，「你直接去勞動局告吧」，並附上公司登記章照片，最後稱自己不是老闆，只負責傳話，上頭還有老闆在發薪水。

對此，北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻證實，今年6月中下旬陸續收到勞資爭議調解申請，目前共有5件，2案已在7月召開勞資調解會，但因資方未出席，勞資調解不成立，另3案正在排開會日期，資方應出面解決勞資問題。

勞動局近日也派員到松山店進行勞動檢查，現場未取得班表資料，事後也寄發公文至公司登記地址，資方卻遲未回應，勞動局初步認定業者規避勞檢，已要求業者8月31日前出面說明，若最後仍未出面，將處新台幣3萬至15萬元罰緩。

至於勞資調解不成，陳昆鴻表示，勞工若被積欠薪資，後續可能需透過民事訴訟解決；針對新人培訓費，陳昆鴻則表示，「沒有所謂新人培訓費用」，原則上要按約定時薪、月薪依法給付，資方也要提出薪資明細表，「推測培訓費應屬公司亂用名目不當扣薪」，已嚴重損害勞工權益。

若公司未全額給付薪資，或低於基本工資，陳昆鴻表示，依「勞基法」第21、22條規範，將處新台幣2萬元至100萬元。陳昆鴻強調，公司薪水該給就要給，後續查證違規屬實將依法裁處。

業者在臉書發聲明稿指出，員工事宜皆合法處理，所有待遇皆優於勞基法。圖／取自「扭登和New Danhurf」臉書
業者在臉書發聲明稿指出，員工事宜皆合法處理，所有待遇皆優於勞基法。圖／取自「扭登和New Danhurf」臉書
實地走訪扭登和松山店，店鋪鐵門拉下，上頭貼字條寫著「本店今日加強清潔故公休1日」。記者趙宥寧／攝影
實地走訪扭登和松山店，店鋪鐵門拉下，上頭貼字條寫著「本店今日加強清潔故公休1日」。記者趙宥寧／攝影

薪資 爆料公社 勞檢

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