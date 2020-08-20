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樹林智能衛生所提升慢性病管理 今年拓至新莊汐止鶯歌

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市衛生局去年起推動「新北市智能衛生所」先在樹林區衛生所試辦，可提升慢性病個案的健康智能管理。圖／新北市政府提供
新北市衛生局去年起推動「新北市智能衛生所」先在樹林區衛生所試辦，可提升慢性病個案的健康智能管理。圖／新北市政府提供

新北市衛生局去年起推動「新北市智能衛生所」先在樹林區衛生所試辦，提升慢性病個案的健康智能管理，今年將再擴及新莊、汐止及鶯歌，預計未來3年將有10區都會衛生所引進；另遠距醫療在貢寮衛生所試辦，吸取經驗後再逐步擴大到偏鄉至少6家衛生所。

衛生局簡任技正林惠萍表示，智能衛生所透過在衛生所儀器及運動設施上，布建藍芽網路等軟硬體設施升級，並串聯民眾在家的血糖機、血壓機及手機計步等功能，以雲端大平台的概念，將血壓等生理量測數據、醫療影像、銀髮體適能與運動監測數據等大數據，連結至衛生所門診系統，即時了解民眾生理健康資訊。

樹林衛生所主任曾淑娟表示，自己在看門診數月以來感受到智能衛生所對看診品質效果提升。患者血壓、血糖及體重等都會即時傳到看診系統，可以每次比較看出趨勢。另搭配肌耐力、心肺、協調力三台運動設備，可針對衰弱長者開運動處方，並把數據回傳。

曾淑娟指出，以往建議患者要運動，但時間多長、要怎麼運動很難有指標，有患者覺得散步就可以，但其實達不到「阻力運動」的效果。她表示，可搜集數據、評估運動效果之後，有糖尿病患者配合使用機器，在肌耐力、血糖等有明顯改善，患者也可記住運動感覺，不一定要在衛生所運動。

至於資安疑慮，林惠萍表示，患者資料都在衛生局e世代公衛雲裡，伺服器在衛生局，以衛生局資安管理等級管理。

新北市智能衛生所剛獲全球智慧城市聯盟（GO SMART）第1屆「GO SMART Award 2020」首獎，今年將擴及新莊、汐止及鶯歌衛生所。

此外，貢寮衛生所目前試辦的遠端醫療，可由衛生所醫師研判是否有轉介治療的需求，與合作醫院的專科醫師遠端會診，遠端醫療也將擴大到偏鄉至少6家衛生所。

衛生所 患者

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