新北建築工地地基淘空造成損害 持續灌漿已止水
新北市府工務局今天表示，板橋區文德路建築工地旁儲藏室倒塌案，今天凌晨完成地基連續壁破洞止水，坍塌處已趨於穩定並持續灌漿，並展開監控與調查管線，維護相關安全設施。
板橋區文德路一處建築工地，19日發生施工過程淘空地基，造成道路破損與周邊社區儲藏室倒塌。
市府工務局今天表示，現場已於今天凌晨3時40分許完成地下連續壁破洞止水，坍塌處已趨於穩定，共填入84立方混凝土。
工務局說，會隨時監控與檢測，工地現場繼續進行灌水作業，坍塌處也將持續低壓灌漿。今天基地四周將進行全面監測作業及調查地下管線調查。
工務局長詹榮鋒昨天晚上受訪時表示，工地須賠償公共設施、鄰屋損害。等修補完畢請相關技師鑑定安全後，才能申請復工。
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