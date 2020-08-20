快訊

西門町驚傳隨機持刀傷人嫌犯已逃跑 警帶回傷者追查中

普丁政敵「飛機上中毒」命危！疑遭投毒…失去意識急救中

新北建築工地地基淘空造成損害 持續灌漿已止水

中央社 / 新北20日電

新北市府工務局今天表示，板橋區文德路建築工地旁儲藏室倒塌案，今天凌晨完成地基連續壁破洞止水，坍塌處已趨於穩定並持續灌漿，並展開監控與調查管線，維護相關安全設施。

板橋區文德路一處建築工地，19日發生施工過程淘空地基，造成道路破損與周邊社區儲藏室倒塌。

市府工務局今天表示，現場已於今天凌晨3時40分許完成地下連續壁破洞止水，坍塌處已趨於穩定，共填入84立方混凝土。

工務局說，會隨時監控與檢測，工地現場繼續進行灌水作業，坍塌處也將持續低壓灌漿。今天基地四周將進行全面監測作業及調查地下管線調查。

工務局長詹榮鋒昨天晚上受訪時表示，工地須賠償公共設施、鄰屋損害。等修補完畢請相關技師鑑定安全後，才能申請復工。

建築

延伸閱讀

新北串步道成微笑臉譜 推親子低碳山徑大縱走

新北強拆違建自治條例今上路 針對5大類違建收取費用

板橋工地連續壁破洞掏空路基 殃及社區垃圾儲藏室倒塌

瑞芳高工可製作口罩 新北產官學口罩機類產線基地啟用

相關新聞

八里纜車需遷葬公墓 新北殯葬處：已有配套措施

新北市長侯友宜昨在市政會議宣布，啟動八里纜車可行性評估，新北觀旅局等單位今實地會勘將來可能行經的赤土崎軍事坑道，觀旅局長...

蔬食界麥當勞爆扣薪還規避勞檢 工讀生1萬6被扣剩4000

有「蔬食麥當勞」稱號的「扭登和New Danhurf」爆出勞資爭議，一名家長在「爆料公社」發文，表示國中剛畢業的小孩想體...

樹林智能衛生所提升慢性病管理 今年拓至新莊汐止鶯歌

新北市衛生局去年起推動「新北市智能衛生所」先在樹林區衛生所試辦，提升慢性病個案的健康智能管理，今年將再擴及新莊、汐止及鶯...

新建焚化爐34年前環評還有效？ 環局：均依環評法辦理

台中市議會今舉行臨時會，環保局出文山焚化廠汰舊換新整改計畫，民進黨議員何文海指出，市府把舊的保留，旁邊再興建一座焚化爐，...

小市長體驗營犀利提問 侯友宜自曝：我還是喜歡當警察

新北市長侯友宜今出席首屆「小市長體驗營」，與31名國高中生於新北市府模擬市政會議，面對小市長們的犀利提問，侯友宜直呼「招...

影/淡江大橋跨年煙火尬台北101? 侯友宜：希望做得更好

淡江大橋將於2024年完工，新北市長侯友宜昨於市政會議時指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，取代台北101放跨年...

新店榮工廠地劃定更新地區 翻轉工業地景、設7公頃公設

新北市都更處今公告，劃定新店榮工廠地周邊為都市更新地區並訂定更新計畫，都更處表示，該地面積約31.26公頃，總計劃設6處...

全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

疫情擾亂校園生活，各國陸續停課，改用線上教學，台北市長柯文哲今早出席2020智慧教育新生活論壇，他也透露兒子本來要去東京...

柯稱「民進黨內鬥干我屁事？」簡舒培反嗆：我告發的是「柯文哲」

台北市前副市長陳景峻疑似被捲入市府圖利建商之嫌案件，在年初被北市府移送法辦，陳景峻昨天批評台北市長柯文哲在政治炒作。但柯...

社子島案環評審查 兩派陳抗 區徵爭議卡住

台北市政府環評委員會昨天審查社子島開發案，反對及支持區段徵收兩派居民，都到市府陳情抗議。由於區段徵收、防洪計畫、堤防加高...

新月橋月球光雕 「瑋、歐」刻字惹眾怒

新北市高灘地工程管理處今年5月起在新莊新月橋舉辦幸福光雕展覽，並打造一顆直徑231.6公分的仿真月亮，成為打卡熱點，近日...

統籌款未修 主計處：預算一年比一年難編

在統籌款分配未修法前，新北市府每年都舉債度日，各局處日前在編製明年度預算前，幾乎都被要求先砍1成，非重點業務、活動先被犧...

熱門新聞

她在家樂福買筆電 意外成嘉市購物節「破億幸運兒」

台東「南迴殺手」測速桿 7個月抓逾1萬5千件違規超速！

監控東部海空域？「銳鳶無人機」台東太麻里上空現蹤！

綠批中市預算防疫不足 藍酸：逆時中被政風調查怎辦？

侯市府人事調動 新北城鄉局長黃一平請辭獲准

打破默契？淡江大橋放跨年煙火 侯：取代101 北市：相信無法被取代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。