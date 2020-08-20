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陳景峻遭送辦案 簡舒培：當時告發的是柯文哲

中央社 / 台北20日電

北市捷運聯開案遭疑圖利廠商，台北市長柯文哲把時任副市長的監察委員陳景峻送辦，柯文哲提到是民進黨市議員簡舒培要求。簡舒培今天說，她今年1月間向檢方告發的是柯文哲。

簡舒培今天在台北市議會受訪時說，信義安和聯開案計畫巷道開闢案，是當地里長爭取多年，盼讓居民更方便及救護車可通行，前市長郝龍斌同意並在建照註記，要求開發建商竣工前開通2條道路，建商也簽切結書並提供給北市府，承諾解決土地取得問題及完成道路開闢。

簡舒培表示，柯文哲上任後，2016年7月以市長專簽免除業者開闢道路責任，但事後計畫生變，當地里長隔年與市長座談會，繼續提出要求開闢道路，柯文哲當時裁示先列管1個月，事後卻解除列管。

簡舒培說，她去年11月總質詢期間向柯文哲提出質詢，並詢問前市長任內此案列管要開2條道路，為何事後會解除列管，是否有圖利建商，並要求把此案移送檢調，柯文哲回應認為此案很奇怪，並重複「妳要我送檢調、我就送移送。」

簡舒培表示，今年1月政風處回覆，她發現內容未究責柯文哲，因當時是以市長專簽解除列管，且是柯文哲簽章。她在1月22日向檢方提出告發，盼檢方嚴查柯文哲及相關同仁可能涉及圖利罪嫌。

簡舒培說，柯文哲以內鬥模糊焦點是打錯主意，她告發的是以市長公文專簽署名的柯文哲，且透過媒體放話，以內鬥消息混淆外界對市府官員可能涉及不法焦點，盼拯救低迷聲量，只是拙劣政治操作。

台北市捷運聯開案遭疑圖利廠商，媒體報導，柯文哲把陳景峻送辦。陳景峻昨天回批是政治炒作，柯文哲事後稱是簡舒培要求北市府移送，「跟我有什麼關係？」

柯文哲 簡舒培 北市

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