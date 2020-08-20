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侯友宜：台北101屹立不搖 盼淡江大橋更好

中央社 / 新北20日電

新北市長侯友宜今天表示，身為大都會首長要有企圖心，帶領新北躍上國際舞台。台北101大樓煙火秀當然屹立不搖，但希望淡江大橋也更好，成為台灣的驕傲，是世界亮眼的地標。

侯友宜昨天主持市政會議聽取觀光旅遊局專題報告後表示，盼望預計2024年完工的淡江大橋，能和澳洲雪梨大橋般成為地標，旅客看見台灣之美，甚至節慶表演可取代台北101大樓的煙火秀。

侯友宜今天參加「新北市長體驗營」活動後接受聯訪，媒體詢問，外界認為台北101的跨年煙火秀是無可取代的。他是否有意與台北市政府一拚高下。

他回應，台北101煙火秀是台灣與世界很重要的慶典與地標，未來淡江大橋矗立在淡水河口海邊，更展現不同的風貌，也是飛機起降出入國門時的重要地標。

侯友宜說，身為大都會首長要有更高的企圖心，帶領新北市躍上國際舞台，他會扮演好自己的角色，讓台灣的地標淡江大橋能讓全世界看得到。

他說，「當然，相對的101仍然會屹立不搖，但是，我希望淡江大橋有朝一日能夠做的更好。」

侯友宜說，淡江大橋落成前要好好規劃，節慶舉辦慶典活動時，也要像澳洲雪梨一樣讓全世界看到，淡江大橋是新北市的驕傲，也是全台灣的驕傲，身為新北市長一定要創造新北的光榮感。

淡江大橋 侯友宜

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