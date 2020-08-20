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新建焚化爐34年前環評還有效？ 環局：均依環評法辦理

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員要求市府應提出文山焚化廠現行環評，重視周邊居民的健康。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員要求市府應提出文山焚化廠現行環評，重視周邊居民的健康。記者陳秋雲／攝影

台中市議會今舉行臨時會，環保局出文山焚化廠汰舊換新整改計畫，民進黨議員何文海指出，市府把舊的保留，旁邊再興建一座焚化爐，這符合市長所說的拆舊爐建新爐嗎？他指出，目前當地的人口增加，環境已不同於30年前建文山焚化廠時的環境，他要求市府應提出現行環評，重視周邊居民的健康。

環保局指出，文山廠環評是1987年4月完成環境影響評估作業，經同年7月由市府召開審查會同意備查後興建，興建時依當時的法令規定辦理，另依據1994年12月30日施行的環評法第29條規定，文山廠的環境影響評估書件為環評法施行前所完成，並經市府審查且作成結論，程序完備。此外，文山廠於2007年及2015年辦理環境差別報告，後續文山廠汰舊換新作業皆依環評法相關規定辦理。

何文海說，1986年的調查結果至今已34年，當地的環境變遷、人口增長、產業變化、交通狀況等等，都已全面改變，文山焚化廠位置以前是邊陲地帶，但縣市合併後，已成為台中的市中心，人口密度不斷攀升，大樓林立，文山焚化爐高氮氧化物嚴重影響台中市民健康，難道不用順應時勢遷廠？

環境影響評估法施行細則1995年10月25日才公告實施，文山焚化1987年7月16日僅為環境影評估報告書，並非合於環評法的環境影響評估書，且當年此報告書僅備查而非通過，這樣可算是正式的環評？

環保局指出，焚化廠因設備老舊，影響中市處理廢棄物效能，市長盧秀燕上任後，提出文山焚化廠汰舊換新規劃，是改善中市空氣品質、增加綠能發電、照顧地方三贏的最佳方案，同時解決全市廢棄物去化量能不足的長期問題。

市府另依「促進民間參與公共建設法」廣泛蒐集地方居民、民間團體與相關領域專家學者意見，該廠後續開發將依「環評法」相關作業程序嚴謹辦理。

環評 台中市 廢棄物

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