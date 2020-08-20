小市長體驗營犀利提問 侯友宜自曝：我還是喜歡當警察

新北市長侯友宜今出席首屆「小市長體驗營」，與31名國高中生於新北市府模擬市政會議，面對小市長們的犀利提問，侯友宜直呼「招架不住」，更自曝相較於市長而言，還是喜歡當警察，「要保持初衷及感恩孕育我的地方」。

體驗營中，學生分組代表教育、警察、民政、衛生、觀旅及社會等6局，針對「防疫防災」進行專案報告，最後模擬市政會議，與侯友宜進行問答交流，學生們也分別針對團隊領導、役後經濟、青少年治安等問題詢問。

對於擔任警察及市長的不同感受，侯友宜表示，警察和市長都是公務員，各有其價值。警察可以在第一線幫助被害人，將加害者繩之以法，追求公平正義，可因自己的作為直接看見價值，感覺更深刻；市長則要服務400多萬市民，不只是一名警察看到的層面，要站在不同立場，面對多元聲音全力溝通，做出最後決定，並承擔責任，帶領新北市往前走。

另一名學生更追問，「比較喜歡當警察還是市長？」侯友宜則說，警察跟市長同等重要，「沒有基層警察的付出，怎麼會有市長呢？」他也自曝，過去30多年都是擔任警察，做得比市長還久，每個人都要保持初衷，感恩孕育自己的地方，「我還是喜歡當警察。」