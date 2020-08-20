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影/淡江大橋跨年煙火尬台北101? 侯友宜：希望做得更好

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席「新北小市長體驗營」。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席「新北小市長體驗營」。記者吳亮賢／攝影

淡江大橋將於2024年完工，新北市長侯友宜昨於市政會議時指出，盼淡江大橋跟澳洲雪梨大橋一樣成為地標，取代台北101放跨年煙火，但北市府昨回應，台北101跨年煙火已是世界矚目大秀，「相信無法被取代」。對此侯友宜今再表示，淡江大橋將成為台灣新地標，更具不一樣的形式跟風貌，「101仍然屹立不搖。但我希望淡江大橋有朝一日能做的更好。」

侯友宜指出，淡江大橋在2024落成，是台灣出國及回國最重要的起降點，「是台灣新地標、新的最感念的故鄉」，藉由過年過節實施各項慶典，就像澳洲雪梨大橋一樣，要讓全世界看到，這是新北市的驕傲，也是台灣的驕傲。

侯友宜表示，身為新北市長一定要創造新北市光榮感，更重要要為台灣做出更多貢獻，所以淡江大橋落成之前，要不斷地創造更多，讓全世界看到台灣意象是美麗、安居樂業、好生活的寶地。

對於北市府回應101煙火無可取代，侯友宜表示，101煙火在台灣、全世界來說，都是一個非常重要的慶典及地標，我們都有感受到，未來淡江大橋在海邊，更具不一樣的形式、風貌，身為一個首長，要有更高的企圖心，帶著新北市躍上國際舞台，讓全世界看到台灣的地標淡江大橋，「當然相對的101仍然屹立不搖，但我希望我們的淡江大橋，有朝一日能做的更好。」

淡江大橋 侯友宜

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